macOS Sequoia, disponibile la versione definitiva

Apple ha rilasciato la versione definitiva di macOS Sequoia, la nuova versione del sistema operativo desktop per Mac, con funzioni che migliorano l’esperienza complessiva del sistema operativo.

Alcune novità di macOS 15 Sequoia sono, per ora, non sono disponibili nell’UE, inclusa ad esempio iPhone Mirroring, funziona amplia le possibilità di Continuity consentendo all’utente di accedere al proprio iPhone e controllarlo direttamente da macOS. Altra novità che, sempre per ora, noi utenti europei non vedremo, riguardano Apple Intelligence, il sistema di intelligenza personale per Mac, iPhone e iPad, per il quale biosgnerà probabilmente aspettare il prossimo anno.

Altre novità sono invece presenti, incluso un importante aggiornamento di Safari, con la nuova funzione Highlights, che aiuta a trovare facilmente le informazioni chiave di una pagina quando si naviga sul web e la funzione “gomma magica” (per nascondere distrazioni da una pagina web) La nuova app Passwords permette di accedere alle password ancora più facilmente e di organizzare tutte le credenziali in un unico posto. Sono presenti anche funzionii dedicate al gaming (con chiamate di sistema che consentono agli sviluppatori di offrire funzionaòità prima non possibili).

Novità per la disposisizione delle finestre



Ora è possibile organizzare e disporre le finestre in base alle proprie esigenze. Quando si trascina una finestra verso il bordo dello schermo, macOS Sequoia suggerisce automaticamente un riquadro sulla Scrivania e per posizionarla in quel punto basta rilasciarla. È anche possibile affiancare i vari riquadri o disporli sugli angoli per vedere ancora più app . Con l’aiuto dei nuovi comandi rapidi da tastiera e della barra dei menu, organizzare i riquadri è ancora più semplice.

Novità per le videoconferenze FaceTime o con app di terze parti come Webex e altre ancora. Una nuova opzione di anteprima per chi presenta rende più facile presentare, permettendo di vedere quello che si vuole mostrare prima di condividerlo, ed è compatibile con app come FaceTime e Zoom. L’utente può anche usare vari sfondi predefiniti, scegliendo fra variei sfumature di colore e sfondi di sistema, o decidere di caricare una foto dalla propria libreria. Gli sfondi sostitutivi possono essere usati durante le videochiamateo con app di terze parti comee altre ancora.

L’app Password mantiene le credenziali sicure e organizzate Basata sulla funzione Portachiavi introdotta oltre venticinque anni fa, la nuova app Passwords di con macOS Sequoia permette di accedere facilmente a password, passkey, password di reti Wi-Fi e altre credenziali, tutte in un unico posto. La sincronizzazione su iCloud è protetta dalla crittografia end-to-end. Password è compatibile con Safari e si sincronizza con tutti i dispositivi Apple e Windows (usando l’app iCloud per Windows). Altre novità in ordine sparso