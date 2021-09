Come vedere tutti i contenuti “nascosti” su Netflix con Private Access Network

Sarà capitato a tutti voi di andare alla ricerca della vostra serie preferita, trovarla magari su Netflix e restare delusi nel momento in cui avete scoperto che quella serie è disponibile solo in USA o in UK, ma non per gli abbonati italiani.

Succede spesso: gli accordi di distribuzione dei contenuti disponibili sulle piattaforme in streaming dipendono da accordi legati al Paese in cui ci si abbona e dunque serie disponibili solo in USA non possono essere viste dall’Italia.

Questo è vero a meno che non si decida di usare una rete Virtual Private Network (VPN) come Private Access Network (PIA), che grazie ad una super offerta di soli 1.84 euro circa, permetterà di sbloccare decine di serie e film praticamente “vietati” al pubblico italiano.

Come sbloccare qualunque contenuti streaming

Le VPN sono programmi o servizio che nascono con l’obiettivo di dirigere il traffico di navigazione degli utenti attraverso una rete virtuale privata (virtual private network in inglese, VPN), per ottenere così dei vantaggi di svariata natura.

Fra questi c’è la possibilità di simulare la propria posizione geografica, “fingendo” così di essere connessi da una zona del mondo differente da quella da cui vi state collegando realmente.

Questa possibilità consente di accedere a tutti i contenuti non disponibili dall’Italia per servizi in streaming come Netflix, Prime Video, Disney+ e qualunque altro servizio accessibile via internet scegliendo di connettersi ad un server disponibile nel Paese che ospita i contenuti che volete visionare.

Per esempio se vorrete accedere ai contenuti di Netflix disponibili per gli abbonati USA, basterà utilizzare PIA e scegliere di connettervi ad un server USA. Una volta confermata la connessione, basterà accedere a Netflix con il vostro abbonamento e vedrete apparire tutti i contenuti disponibili per gli abbonati USA e normalmente non accessibili dall’Italia.

I vantaggi di Private Access Network (PIA)

PIA offre anche molti altri vantaggi per chi decide di abbonarsi. Innanzitutto la possibilità di navigare anonimamente, funzione principale delle VPN che garantisce massima riservatezza, trasparenza e privacy, grazie anche alla politica “no-logs”, ovvero senza registrazione di nessun dato di navigazione dei suoi utenti, e ad un software 100% open source.

Utilizzando una VPN potrete navigare online senza essere rintracciati, mantenendo il massimo riserbo sulle vostre attività e eseguendo con maggior sicurezza le attività online più delicate, come ad esempio tutte le operazioni via home banking.

Oltre ad essere fra le più veloci VPN (se non la più veloce) PIA permette di scegliere fa server dislocati in oltre 75 Paesi, con un’infrastruttura che permette a chiunque di simulare la connessione da qualunque zona del mondo, grazie anche alla compatibilità con tutti i principali sistemi operativi, tra cui iOS, macOS, Windows, Android Linux e molte altre piattaforme.

PIA consente anche il blocco della pubblicità, dei malware e degli spyware, garantendo un elevato livello di sicurezza, sfruttando IP dedicati e proteggendo fino a 10 dispositivi contemporaneamente, soluzione perfetta da adottare anche per le famiglie numerose.

Ultimi ma non ultimi, PIA punta su una politica di massima trasparenza grazie ad un software 100% open source

Private Access Network (PIA) a soli 1.84 euro al mese

L’offerta è una delle più interessanti: per soli 1.84 euro al mese avrete a disposizione per tre anni tutti i vantaggi di una VPN ma sarete comunque liberi di decidere di annullare l’abbonamento entro i 30 giorni dalla sottoscrizione, grazie alla formula soddisfatti o rimborsati.

Da non dimenticare che avrete sempre a disposizione il servizio clienti , attivo 24 per su 24, 7 giorni su 7.

Per abbonarsi basta cliccare su questo link diretto.