Vimeo supporta il Dolby Vision di iPhone 12

Pochi giorni prima della presentazione di iPhone 13, Vimeo ha annunciato il supporto per i video HDR registrati dall’iPhone 12. Si tratta di una delle novità dell’attuale generazione di smartphone, in grado di registrare video Dolby Vision HDR per effetti di contrasto e colore realistici.

Con il supporto di Vimeo, la condivisione di file Dolby Vision è più semplice. È possibile caricare il video sulla piattaforma, direttamente da iPhone o da Mac o esportati da un software di editing che supporti il ​​formato (es. Final Cut Pro). I video Dolby Vision di Vimeo sono identificati da un badge colorato.

Il formato Dolby Vision implementato da Apple, spiega Vimeo, offre dinamica estesa, a 10 bit, superiore come resa dinamica ai risultati che è possibile registrare con un iPhone 11 Pro in modalità standard. Tra i dispositivi in ​​grado di leggere questi file ci sono gli iPhone di 8a generazione, l’iPad Pro di seconda generazione (e seguenti), l’Apple TV 4K collegata a una TV Dolby Vision e i Mac recenti (qui l’elenco dei Mac che supportano il formato HDR). Vimeo rileva automaticamente il dispositivo e avvia la riproduzione in qualità Dolby Vision sui display compatibili.

È possibile attivare e disattivare la funzionalità “Video HDR” di iPhone da Impostazioni > Fotocamera > Registra video, quindi attivando o disattivando “Video HDR”.