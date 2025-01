Come visualizzare tutti i dati cardiaci con Apple Watch e l’app Salute

Pubblicità

L’Apple Watch offre varie funzionalità dedicate alla salute e suggerimenti per vivere una vita più sana, e può fornire a medici e pazienti informazioni utili sulla salute cardiaca, il movimento, l’attività fisica, i farmaci e molto altro.

L’orologio di Apple può controllare in background la presenza di frequenze cardiache insolitamente alte o basse, possibili indicatori di un problema di salute anche grave, elemento che può aiutare medici e pazienti a identificare situazioni che necessitano di ulteriori indagini.

Se il paziente ha una frequenza cardiaca a riposo superiore a 120 BPM o inferiore a 40 BPM per 10 minuti consecutivi, riceverà una notifica. Gli utenti possono regolare il BPM soglia e scegliere se attivare o disattivare queste notifiche. Tutte le notifiche relative alla frequenza cardiaca, insieme a data, ora e battito, sono consultabili nell’app Salute su iPhone.

Di seguito vediamo come accedere a informazioni dettagliate sui dati cardiaci.

Aprite l’app Salute (quella con l’icona con sfondo bianco e il cuore rosso) su iPhone o iPad Selezionate “Sfoglia” e portatevi nella sezione “Cuore” Da qui è possibile selezionare varie categorie: “Battito Cardiaco” (valore che corrisponde al numero di battiti al minuto e può essere un indicatore della condizione cardiovascolare generale), “Variabilità frequenza cardiaca” (la misurazione della variazione dell’intervallo di tempo che trascorre tra un battito e l’altro), “Battito cardiaco a riposo” (la media dei battiti al minuto rilevata dopo un periodo di inattività o rilassamento di vari minuti), “Media FC Camminata” (la media dei battiti rilevata da Apple Watch quando si cammina a ritmo sostenuto durante la giornata).

Da questa stessa sezione è possibile avere informazioni sugli ultimi 30 giorni o ultimi 12 mesi relative a “Recupero cardiaco” (stima della velocità con cui la frequenza cardiaca potrebbe diminuire dopo aver raggiunto un picco durante un esercizio), “Notifiche di frequenza elevata” (quando è stata rilevata una frequenza superiore a quella della soglia selezionata per un periodo di 10 minuti).

Per vedere tutti i dati grezzi relativi a singole misurazioni, selezionate l’elemento di vostro interesse (es. “variabilità frequenza cardiaca”), scorrete fino in basso la schermata e scegliete “Mostra tutte le misurazioni”: appariranno le misurazioni con data e ora. E anche possibile eliminare questi dati selezionando la voce “Modifica” (in alto a destra) cancellando una ad una le voci o selezionando “Elimina tutto”.

Altre guide…

Su macitynet trovate centinaia di tutorial su iPhone, iPad, ma anche su Mac e Apple Watch: basta cliccare sul nome del dispositivo che vi interessa per sfogliarli tutti selezionando poi quelli che desiderate leggere.