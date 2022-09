Scosche a IFA 2022, altoparlanti, batterie MagSafe e accessori di ricarica wireless

SCOSCHE si presenta a IFA 2022 con altoparlanti portatili, power bank, supporti magnetici e di ricarica compatibili con MagSafe. Ecco di che si tratta.

Il primo degli accessori presenti in fiera sarà l’altoparlante portatile BoomCan MS, compatto e in grado di attaccarsi magneticamente alle custodie per iPhone 12 e versioni successive. Non solo, si attacca facilmente anche a superfici metalliche e magnetiche.

Dotato della tecnologia Bluetooth 5.3 per una connessione rapida e stabile e bassa latenza, il BoomCan MS offre un suono ricco e potente ed è in grado di trasmettere musica in streaming direttamente dal telefono; non solo, due altoparlanti BoomCan MS possono essere accoppiati per un vero suono stereo wireless.

Con un massimo di cinque ore di riproduzione per carica, si ricarica rapidamente utilizzando il cavo di ricarica da USB-C a USB-C incluso. Quando è collegato a un iPhone, BoomCan MS funziona anche come un pratico cavalletto per guardare e, naturalmente, ascoltare film. Classificato IP67 è impermeabile e antipolvere, e sarà disponibile in bianco o nero.

L’altoparlante portatile compatibile BoomCan MS MagSafe (in attesa di brevetto) è disponibile su Scosche.com e presso rivenditori selezionati a un prezzo consigliato di € 49,99.

Tra gli altri accessori presenti in fiera anche i supporti magnetici per smartphone MagicMount Pro Charge5, progettati per sostenere e caricare in modalità wireless tutti i telefoni abilitati MagSafe e Qi. Integrano potenti magneti al neodimio posizionati strategicamente all’interno della testa di montaggio per sorreggere solidamente telefoni di tutte le dimensioni. Il cerchio dei magneti compatibili con MagSafe si allinea per fornire una presa forte e una ricarica wireless rapida fino a 15 W, a seconda del dispositivo.

Una testa regolabile a 360° consente di visualizzare il telefono in verticale o in orizzontale. Ogni supporto Charge5 viene fornito con un adattatore per auto che carica il supporto e ha una porta di ricarica USB-C da 20 W aggiuntiva per caricare rapidamente un secondo dispositivo.

MagicMount Pro Charge5 potrà ospitare in modo sicuro anche custodie e custodie MagSafe e caricherà anche iPhone X,11, SE e terminali Android abilitati Qi, utilizzando a piastra magnetica Scosche MagicPlate inclusa.

MagicMount Pro Charge5 è disponibile in quattro opzioni di montaggio: Window/Dash, Dash/Vent, Window/Dash telescopico e Portabicchieri su Scosche.com e presso rivenditori selezionati a un prezzo consigliato di € 69,99.

Ancora, i supporti magnetici per smartphone MagicMount Pro2, progettati per sorreggere saldamente iPhone MagSafe 12 e successivi, nonché altri brand, di qualsiasi dimensioni, utilizzando potenti magneti al neodimio inseriti in una superficie di montaggio perfettamente dimensionata.

Sono compatibili con MagSafe e dotati di ricarica wireless Qi con supporto alla ricarica rapida wireless. Con un cerchio di magneti integrato che si allinea con il sistema MagSafe proprietario di Apple, i supporti MagicMount Pro 2 consentono a iPhone12 e iPhone successivi di attaccarsi al supporto direttamente senza altri accessori terzi.

Questi supporti funzionano anche con iPhone serie X, 11 e SE, nonché con telefoni Android, utilizzando la piastra MagicPlate inclusa in confezione.

I supporti per telefono MagicMount Pro2 sono disponibili in una selezione di opzioni con possibilità di montaggio su finestrino/cruscotto, portabicchieri, kit 4 in 1 e con estensione telescopica.

MagicMount Pro2 è disponibile su Scosche.com e presso rivenditori selezionati a un prezzo consigliato a partire da € 49,99.

Ancora, presente in fiera la Power Bank GoBat MS 5K, compatibile con lo standard MagSafe. Si tratta di una power bank portatile da 5.000 mAh certificata MFi che si collega in modo sicuro ad iPhone 12 o successivo, grazie alla sua compatibilità MagSafe, e lo carica in modalità wireless.

Presenta una porta di ricarica USB-C da 10 W e offre anche ricarica cablata per telefoni non MagSafe e altri piccoli dispositivi USB-C. GoBat MS è dotato di un indicatore di batteria a LED per mostrare l’energia residua, e Scosche include un cavo da USB-C a USB-C da 30 cm da utilizzare con la porta di ingresso/uscita.

GoBat MS è disponibile su scosche.com e presso rivenditori selezionati, a un prezzo consigliato di € 65.

Ancora, GoBat 10K, una Power Bank ai polimeri di litio da 10.000 mAh per mantenere in funzione più dispositivi portatili in mobilità. È dotato di due porte di ricarica: una USB-C da 20 W e una USB-A da 12 W e viene fornita con un cavo di ricarica da USB-C a USB-C da 30 cm. Il power bank può essere ricaricato rapidamente utilizzando l’ingresso/uscita USB-C con un indicatore luminoso della batteria a LED che ne mostra la ricarica residua.

GoBat 10K è disponibile su Scosche.com e presso rivenditori selezionati a un prezzo consigliato di € 65.

Ultimo, ma non ultimo, PowerUp 600 Jump Starter/Power Bank/Torcia è un Jump Starter multiuso robusto, potente e leggero con una torcia ultraluminosa e una presa di ricarica USB per il telefono. In grado di caricare e avviare auto, camion e morto. Ha un’ampia potenza per avviare motori fino a 5,0 litri/V8 o motori diesel fino a 2,0 litri. Ha una batteria agli ioni di litio ad alta capacità da 600 A con un design a quattro celle che mantiene una carica fino a sei mesi.

Il PowerUp 600 è classificato IP65 impermeabile (con il tappo posteriore chiuso) e la torcia a LED da 300 lumen ha quattro modalità, inclusa quella SOS. Il kit PowerUp 600 viene fornito con: morsetti e cavi di ricarica, un adattatore per auto e un cavo di ricarica e una custodia protettiva.

E’ disponibile su Scosche.com a un prezzo consigliato di € 149,90.