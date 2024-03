Con il boom dell’AI cresce il valore dei terreni di fianco alle centrali nucleari

I terreni che si trovano non troppo distanti dalle centrali nucleari potrebbero sembrare di primo acchito proprietà poco interessanti dal punto di vista immobiliare ma con sempre più data center dedicati all’AI e società che propongono piattaforme dedicate all’intelligenza artificiale, bisognose d esigenze energetiche importanti, questi terreni stanno diventando piuttosto ambìti.

Lo fa notare The Register spiegando che tutti i data center sono avidi di energia e che la sempre maggiore offerta di funzionalità AI sta portando vari data center a valutare l’uso di centrali e reattori che si basano sulla fissione nucleare.

L’energia nucleare può essere prodotta tramite fissione (un processo che consiste nella divisione di atomi per liberare una quantità elevata di energia), procedimento che comporta la produzione di scorie radioattive, o con la fusione che prevede l’unione di atomi leggeri, senza immissione in atmosfera né di elementi inquinanti come ossidi di azoto od ossidi di zolfo né di anidride carbonica, ma con un aumento della complessità e la necessità di usare elementi radioattivi che richiede grande attenzione nella manipolazione.

Negli Stati Uniti una startup che si chiama NE Edge sta cercando di costruire un paio di datacenter dedicati all’AI nei pressi di un reattore della Centrale nucleare da 2GW di Millstone nel Connecticut.

NE Energy ha ottenuto l’autorizzazione per costruire impianti di commutazione e capannoni che si estenderanno per 110.00 m2, e prevede di acquistare tra i 25.000 e i 35.000 server (numeri che fanno probabilmente riferimento alle GPU).

La startup ha dovuto affrontare contestazioni dei residenti, preoccupati da possibili incrementi nei costi dell’elettricità per via del progetto. Si prevede che la struttura che sarà costruita consumerà fino al 13% della capacità del reattore. La startup afferma di stare negoziando i prezzi prevedendo pagamenti per oltre 1 miliardo di dollari nei prossimi 30 anni.

Tutte le notizie che parlano di Intelligenza Artificiale sono disponibili a partire da questa pagina di macitynet.