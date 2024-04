Elon Musk il profeta, AI sarà più intelligente di te entro un anno

Secondo Elon Musk le capacità di nuovi modelli di Intelligenza Artificiale AI saranno superiori all’intelligenza umana già alla fine del prossimo anno, a patto che le forniture di energia elettrica e l’offerta hardware saranno in grado di soddisfare le richieste di tecnologie sempre più potenti.

È quanto riporta Reuters citando quanto profetizzato da Elon Musk «La mia sensazione è che avremo AI più intelligenti di qualsiasi essere umano, probabilmente già verso la fine del prossimo anno”, ha riferito l’imprenditore e amministratore delegato di Tesla, SpaceX, proprietario e presidente di X.

Secondo Musk, intervistato su X da Nicolai Tangen – amministratore di Norges Bank Investment Management – entro i prossimi cinque anni, le capacità offerte da AI saranno probabilmente superiori a quelle di qualunque essere umano.

L’imprenditore è da sempre ottimista e punta al rialzo sul futuro delle cosiddette intelligenze artificiali, strumenti in grado di fare meglio della maggior parte degli esseri umani in vari compiti in svariati settori.

L’ultima predizione di Musk sembra ad ogni modo anticipare i tempi rispetto a quanto in precedenza affermato da lui stesso e anche da altri. Lo scorso anno, rispondendo a un commento dell’inventore Ray Kurzweil durante un’intervista rilasciata per il podcast di Joe Rogan, Musk aveva riferito che la previsione di una AI di livello simile a quella umana entro il 2029 era troppo ottimistica, prevedendo già per il 2025 una AI superiore a quella umana e per il 2029 una AI in grado di superare l’intelligenza di tutti gli esseri umani presenti sulla faccia della Terra.

L’imprenditore ha più volte espresso preoccupazioni per il progredire delle tecnologie AI, evidenziando anche potenziali pericoli associati. Lo scorso anno parlando di ChatGPT l’aveva definito insieme all’AI uno dei maggiori rischi per il futuro della civiltà, sottolineando la necessità di una maggiore regolamentazione.

Per le ultime imprese di Musk è possibile partire da questa pagina, invece tutte le notizie che parlano di Intelligenza Artificiale sono disponibili nella sezione dedicata di macitynet.