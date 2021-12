Con SwitchBot Curtain la tenda per finestre diventa Smart

Avete sempre sognato poter aprire e chiudere le tende a comando mantenendo però quelle che avete già in casa? Sappiate che potete farlo acquistando SwitchBot Curtain, una soluzione pratica e discreta che al momento si può comprare perfino in sconto del 33%.

E’ il primo sistema retrofit al mondo progettato per rendere “intelligenti” le finestre e si collega in meno di un minuto – e senza l’ausilio di viti, dadi o bulloni – al binario delle tende, quindi è a portata di tutti.

Ha innanzitutto vinto il Good Design Award 2020 organizzato dal Japan Institute of Design Promotion ed è stato selezionato come finalista all’International Design Excellence Awards 2020, uno dei premi più prestigiosi negli Stati Uniti e molto apprezzati a livello internazionale: ogni anno vengono inviate migliaia di candidature da team di progettazione sparsi per il mondo, e i finalisti vengono selezionati valutandone l’innovazione, l’esperienza dell’utente e la considerazione sociale di ciascun progetto).

E’ compatibile con un’ampia varietà di binari, tra cui quelli a U e a I, oltre che a qualsiasi asta. Il sistema può essere controllato tramite app, si può programmare in base a un certo orario oppure si può anche controllare tramite l’installazione di un pannello solare, da acquistare separatamente, che funge anche da sistema di alimentazione, evitando così di doverlo ricaricare (la batteria comunque dura fino a 8 mesi con una sola carica). Si può anche controllare tramite un telecomando che l’azienda vende a parte e si chiama SwitchBot Remote, che si interfaccia tramite l’Hub Mini.

Chi possiede un altoparlante Smart come Google Home, HomePod di Apple o uno con Amazon Alexa integrato può perfino controllarlo a distanza tramite i più semplici comandi vocali. Il punto di forza risiede però nella possibilità di programmarne il funzionamento in base ad alcune condizioni, decidendo ad esempio di far chiudere le tende in estate quando la temperatura interna raggiunge una certa soglia, magari accendendo contemporaneamente il condizionatore in modo da rinfrescare più velocemente la stanza.

SwitchBot Curtain è disponibile in bianco o in nero e costa 79 euro ma al momento è scontato del 25%: inoltre inserendo il codice 10XMASITOK entro il 26 dicembre si aumenta la percentuale di sconto fino al 33%, di conseguenza il prezzo finale per il cliente è di 52,93 euro. Inoltre la spedizione, a cura di Amazon, è compresa nel prezzo.