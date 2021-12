I Vini d’Italia “secondo Veronelli”, nuova versione dell’app

Dopo il debutto in libreria della Guida Oro I Vini di Veronelli 2022, presentata in anteprima nelle sale di Palazzo Te a Mantova, l’Associazione fondata dal padre della critica enologica italiana ha pubblicato una nuova applicazione per smartphone iOS e Android.

A dieci anni dalla prima versione digitale della sua Guida, infatti, il Seminario Veronelli mette “a portata di touch” non solo le informazioni racchiuse nelle 1.272 pagine del volume fresco di stampa ma uno strumento che rende facile e intuitiva la consultazione anche di altri preziosi contenuti.

Grafica e interfaccia utente della app I Vini di Veronelli sono state rinnovate con l’introduzione di nuove funzioni di ricerca rese ancora più efficaci dai filtri e dal servizio di geolocalizzazione, esteso per la prima volta a vignaioli, case vinicole e Luoghi del Buon Bere: 208 ristoranti in cui il vino è protagonista, raccontati e consigliati dalla Redazione.

Maggiore approfondimento è stato riservato alla descrizione del Produttore e, a partire dalla rispettiva scheda aziendale, è possibile ampliare la conoscenza di un vino attingendo rapidamente tanto ai contenuti integrali delle ultime cinque edizioni del volume quanto a centinaia di articoli pubblicati sul sito del Seminario Veronelli.

Sono 2.168 le aziende descritte dalla Guida Oro I Vini di Veronelli 2022 e 16.642 le etichette selezionate dai curatori Andrea Alpi, Gigi Brozzoni, Marco Magnoli e Alessandra Piubello.

Le Tre Stelle Oro, riservate ai vini eccellenti che hanno ottenuto valutazione pari o superiore a 94/100, sono state assegnate a 399 campioni; mentre sono 25 i Grandi Esordi, vini di sorprendente qualità alla prima recensione.

Come di consueto, il premio speciale Sole e la corona di Migliore Assaggio sono stati attribuiti, rispettivamente, a 10 e 5 etichette straordinarie, dalla Valle d’Aosta all’Isola di Ustica.

Oltre ad essere disponibile su App Store e Google Play, da quest’anno chi acquista o riceve in regalo la Guida Oro in edizione cartacea (30,44 euro su Amazon) può consultare gratuitamente l’applicazione sul proprio smartphone, attivando l’edizione 2022 tramite un QR Code personalizzato.