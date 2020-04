Coppia di cavi da USB-C a USB-C da 1.2m e 2m: solo oggi in sconto a 3,50 euro l’uno

Se cercate un cavo con doppia spina USB-C per beneficiare della ricarica rapida, date un’occhiata a quelli di Choetech venduti in coppia e attualmente scontati con un codice a soli 6,99 euro.

Quelli in offerta sono cavi davvero speciali per più di una ragione: innanzitutto, come dicevamo, grazie alla doppia spina USB-C garantiscono il collegamento con le prese di ultima generazione e al contempo abilitano la ricarica ultra-rapida delle batterie utilizzando powerbank e caricatori da almeno 18W.

Se si collega la spina USB-C ad un computer è possibile anche trasferire i dati da e verso iPhone/iPad con velocità che possono raggiungere anche i 480 Mbps, il che per fare un esempio pratico vorrebbe dire che riescono a trasferire dati al ritmo di 100 brani musicali ogni 5 secondi.

Entrambi i cavi sono inoltre irrobustiti da una guaina in nylon e da connettori in lega di alluminio spazzolato che ne aumentano di molto la durabilità nel tempo. A tal proposito, stando ai test condotti in laboratorio dal produttore, questi cavi sono certificati per resistere ad almeno 5.000 piegamenti, mentre i connettori sono garantiti per 30.000 “attacca-stacca”.

Infine entrambi i cavi supportano fino a 60W di potenza, quindi si possono usare anche con alimentatori in grado di ricaricare MacBook di ultima generazione oltre che tutti gli iPhone e iPad attualmente sul mercato.

Il kit in promozione come dicevamo si compone di due cavi che differiscono unicamente per la lunghezza: uno, da 1.2 metri, è particolarmente comodo in situazioni dove serve poco spazio tra l’alimentatore e il dispositivo in ricarica, o magari anche per la sincronizzazione dei dati. L’altro invece è più lungo: misura 2 metri e offre quindi maggiore spazio di manovra.

Se li volete comprare, inserendo il codice FFVTQSUP nel carrello li pagate soltanto 6,99 euro, ovvero 3,50 euro l’uno. L’offerta scade alla mezzanotte di martedì 28 aprile.