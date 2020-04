La miniaturizzazione sempre più spinta e la progettazione di terminali sempre più sottili e compatti ha portato a generazioni di smartphone difficili se non impossibili da riparare, invece è in controtendenza il nuovo iPhone SE 2020 che risulta essere il terminali Apple più riparabile in assoluto.

Da anni infatti analisi e smontaggi assegnano ai terminali Apple punteggi sempre insufficienti in termini di riparabilità in ottica fai da te, ma anche per tecnici e professionisti che per lavoro devono destreggiarsi in smontaggi sempre più complessi e laboriosi. Già nei primi esami dell’hardware di iPhone SE 2020 è merso che le somiglianze non riguardano solo il design e l’estetica esterna, ma si sentendo anche alle componenti hardware interne.

Sostanzialmente Apple ha impiegato quanti più parti possibili di iPhone 8, tanto che molte di queste sono completamente intercambiabili tra iPhone 8 del 2017 e l’attuale nuovo modello a listino. Tra queste è possibile effettuare riparazioni e sostituire il vano SIM, il Taptic Engine e il gruppo display tra i due modelli.

Nello smontaggio completo iFixit conferma che anche la fotocamera posteriore e quella frontale sembrano perfettamente identiche tra i due terminali, solo che l’utente può beneficiare dei miglioramenti e delle nuove funzioni per foto e video possibili grazie al processore Apple A13 Bionic, lo stesso degli iPhone 11.

Sia per l’apertura dello chassis che per la facilità di intervenire sulle componenti principali iPhone SE 2020 è il più riparabile degli smartphone Apple da diversi anni a questa parte, con un punteggio di 6 su 10.

Il nuovo iPhone SE si compra su Apple Store oppure da questa pagina di Amazon.

