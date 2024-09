Cosa fare se l’account Outlook non funziona più con Mail su Mac

Pubblicità

Dal 16/09/2024 Microsoft ha integrato alcune modifiche agli account utente Outlook.com, Hotmail.com e Live.com, novità pensate per rafforzare la sicurezza delle mail. Le novità in questione sono parte della “Secure Future Initiative” dell’azienda e gli utenti potrebbero notare di conseguenza problemi o malfunzionamenti.

Microsoft obbliga ora a sfruttare un metodo moderno di autenticazione che non si basa più sulla semplice indicazione di username e password, e ha eliminato anche la versione “light” dell’applicazione web di Outlook.

Un lettore ci scrive chiedendo aiuto: “Microsoft ha deciso che le app mail Apple almeno nelle versioni dei miei sistemi operativi non possono più connettersi ai server Hotmail inviando una bella e-mail ai possessori di questi indirizzi […] Non voglio, come penso tanti altri, dover scaricare Outlook per Mac o per iOS per poter continuare a leggere la posta perdendo l’integrazione garantita da mail con i sistemi operativi”.

Se si usano le versioni più recenti delle applicazioni Microsoft Outlook, Apple Mail o Mozilla Thunderbird non si dovrebbero notare inconvenienti (potrebbe essere necessario rimuovere e riaggiungere i propri account Outlook).

Sostanzialmente ill problema può essere risolto creando un nuovo account dall’app Mail (menu Mail > Aggiungi account) specificando “Microsoft Exchange” per gli account che finiscono con @microsoft.com, @outlook.com, @hotmail.com e @live.com.

Ddi seguito vi suggeriamo cosa fare se avete problemi usando l’app Mail su Mac:

Aprite l’app Mail su Mac Selezionate dal menu “Mail” la voce “Account” e rimuovete l’account che non funziona più Selezionate di nuovo il menu “Mail” e da qui “Aggiungi account” Appare una finestra: selezionate l’opzione “Microsoft Exchange” e fate click su “Continua” Indicate Nome e indirizzo mail del vostro account Confermate di voler accedere all’account Exchange tramite Microsoft cliccando su “Accedi” Nella finestra che appare indicate la password dell’account Confermate l’accesso alle informazioni (Click su “Accetta”), attendete e dopo qualche secondo avrete creato in nuovo account gestibile senza problemi da Mail.

Riceveremo una mail da Microsoft per indicare che “nuove app accedono ai nostri dati”.