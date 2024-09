iPhone 16, AirPods 4 e Apple Watch 10 disponibili nei negozi nel mondo

Pubblicità

A partire da venerdì 20 tutte le ultime novità Apple presenta nel keynote di settembre sono in consegna per gli utenti che le hanno preordinate, inoltre iPhone 16 e 16 Pro, AirPods 4, Apple Watch Series 10, Apple Watch Ultra 2 in titanio nero, e AirPods Max in nuovi colori sono disponibili nei negozi Apple Store e presso i rivenditori.

I modelli iPhone 16 Pro di quest’anno sono stati apprezzati nelle prime recensioni USA per un comparto foto, video e audio degno di uno studio di produzione professionale, il tutto in formato tascabile. Gli upgrade hardware e software giustificano l’acquisto per gli utenti più esigenti e creatori di contenuti, anche se alcuni rimangono in attesa di Apple Intelligence, che in Italia arriverà solo nel 2025.

Per chi invece desidera un nuovo iPhone ma non necessita delle prestazioni top dei modelli Pro, quest’anno la generazione iPhone 16 e 16 Plus offre numerose novità e anche svariate caratteristiche e funzioni dei modelli superiori, incluso il chip A18 che assicura longevità negli anni e anche il supporto ad Apple Intelligence non appena sarà disponibile nei nostri lidi.

Molto apprezzati e sicuramente gettonati dai primi acquirenti anche Apple Watch Series 10, ora molto più sottile e bello, ma soprattutto versatile e ricco di funzioni per salute e benessere, e AirPods 4 che offrono audio sensibilmente migliore e per la prima volta anche una versione con cancellazione del rumore.

In questo articolo riportiamo una fotogalleria con le immagini rilasciate da Apple in occasione della disponibilità e inizio vendite degli iPhone 16 e delle ultime novità di settembre.

Tutte le foto di questo articolo sono di Apple. Per dettagli e funzioni sui modelli iPhone 16 e 16 Pro, AirPods 4, Apple Watch Series 10, si parte dai rispettivi collegamenti.