iPhone 15 Pro registra video fino a ProRes su dischi esterni

Tra le peculiarità dei nuovi iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max c’è il supporto alla registrazione di video ProRes direttamente su unità di storage esterno.

Lo ricorda il sito statunitense Macrumors evidenziando che della registrazione ProRes 4K a 60 fps si è parlato anche durante l’evento di presentazione dei nuovi iPhone.

Dall’esame del codice della Release Candidate di iOS 17 (la versione del sistema operativo di iPhone che – presumibilmente – sarà identica a quella definitiva che arriverà per tutti il 18 settembre) si evince che anche la registrazione ProRes 2.8K a 60 fps è supportata su unità di storage esterne. Si tratta di una miglioria rispetto a iPhone 14 Pro che supporta solo ProRes 2.8K e 4K a 30 fps e non permette la registrazione su unità di storage esterne.

Sempre dall’esame del codice di iOS 17 si evince che le unità di storage esterne devono essere inizializzate come exFAT o APFS; non ci sono indicazioni su velocità minime che le unità devono supportare.

Vantaggi del codec ProRes

Il codec ProRes semplifica le attività di editing in tempo reale e multistream, offrendo al contempo una qualità dell’immagine professionale. Sugli iPhone che supportano questo formato video è possibile selezionarlo come formato di registrazione andando su Impostazioni > Fotocamera > Formati, attivando Apple ProRes sotto Acquisizione video; succesivamente basta aprire l’app Fotocamera, selezionare la modalità Video, toccare ProRes per attivarlo e toccare il pulsante Registra o premere uno dei tasti volume per avviare la registrazione.

Apple ProRes è stato adottato in tutto il settore della post-produzione di video, ed pertanto possibile aprire i file ProRes con app compatibili con il formato in questione (alcune app potrebbero transcodificare un video ProRes in un formato H.264 più piccolo se ProRes non è supportato).

Dimensioni dei file ProRes

I file ProRes hanno dimensioni fino a 30 volte maggiori di quelle di altri formati (un minuto di video ProRes HDR a 10 bit corrisponde a circa 1,7GB in HD e 6GB in 4K). Il formato ProRes è disponibile sugli iPhone 13 Pro e seguenti con unità di storage da almeno 256GB; sui modelli di iPhone da 128 GB, la registrazione è disponibile solo a 1080p a 30 fps.

Se si archiviano i file sul dispositivo, si potrebbe esaurire lo spazio più rapidamente del previsto e per questo è utile avere la possibilità di registrare su unità di storage esterne.

Le versioni definitive di iOS 17 e iPadOS 17 saranno disponibili per tutti a partire da lunedì 18 settembre. iOS 17 è compatibile con iPhone XR e modelli successivi, mentre per iPadOS 17 è necessario un iPad con chip A10 Bionic o più recente.

Per tutte le novità di iOS 17 il link da seguire è direttamente questo.