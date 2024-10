VideoProc converte, migliora, ritaglia i video per i social a soli 5 $

Pubblicità

Un pacchetto completo per migliorare, ridimensionare, uniformare, stabilizzare, convertire, comprimere, modificare, scaricare e registrare video/audio/immagini/DVD tramite intelligenza artificiale. Affronta i problemi di qualità visiva, formati e dimensioni dei file con la tecnologia di accelerazione hardware di livello 3.

VideoProc è un software di elaborazione video all-in-one progettato per soddisfare le esigenze di modifica, conversione e ridimensionamento video. Il software semplifica, velocizza ed efficace la gestione dei video. È dotato di tecnologia avanzata per migliorare l’esperienza dell’utente offrendo una soluzione fluida per elaborare, comprimere, convertire e modificare video 4K, HD e di grandi dimensioni ad alta velocità sena compromettere la qualità. Ecco le caratteristiche principali:

Accelerazione GPU completa

Con VideoProc, è possibile massimizzare la potenza dell’hardware del proprio computer tramite l’accelerazione GPU completa, aumentando significativamente la velocità di elaborazione video fino a 47 volte più velocemente in tempo reale. Questa funzionalità garantisce un editing e una conversione fluidi senza sacrificare la qualità, rendendolo la soluzione ottimale per video 4K UHD e file di grandi dimensioni.

Convertitore video

VideoProc supporta oltre 370 formati di input e 420 di output, rendendolo uno dei convertitori video più versatili sul mercato. Consente di convertire i video in formati compatibili con qualsiasi dispositivo, inclusi MP4, AVI, MKV, MOV e altro ancora. Che si stia lavorando con HEVC, H.264, VP9 o AVI, VideoProc converte i file multimediali con facilità mantenendo un’elevata qualità video e audio.

Facile editing video

VideoProc offre una gamma di strumenti di editing intuitivi per migliorare i video per:

Tagliare e rifinire i video per rimuovere le parti indesiderate.

Unire più file video in uno.

Ritagliare e ridimensionare i filmati per i social media o altre piattaforme.

Aggiungere sottotitoli, filigrane ed effetti per un aspetto raffinato.

Stabilizzare i video tremolanti da GoPro, droni o iPhone, assicurando un output più fluido.

Regolare i colori e l’esposizione per perfezionare le clip.

Ruotare e capovolgere i video con facilità.

Risincronizzazione audio e video avanzata

VideoProc fornisce gli strumenti per correggere la desincronizzazione audio-video, assicurando una riproduzione fluida. Che si tratti di un video scaricato o registrato, questa funzione consente di allineare il video con l’audio in modo accurato.

Compressione e ridimensionamento potenti

VideoProc offre una soluzione intelligente per comprimere file video di grandi dimensioni senza perdite significative di qualità. E’ possibile comprimere video HD, 4K e persino 8K, rendendoli facili da caricare o condividere su piattaforme come YouTube, Facebook e Instagram.

Registratore dello schermo di alta qualità

Con lo strumento di registrazione dello schermo di VideoProc, catturare streaming live, sessioni di gioco, webinar e tutorial diventa un gioco da ragazzi. Supporta più modalità di registrazione, tra cui:

Registrazione a schermo intero

Registrazione con Picture-in-Picture (PIP)

Cattura dello schermo con una voce fuori campo da un microfono

Il software ti consente persino di registrare il gameplay in alta definizione senza ritardi.

Backup e conversione di DVD

Esegui il backup e converti i DVD in file digitali con facilità. VideoProc consente di creare copie digitali di alta qualità delle proprie raccolte di DVD, conservando i contenuti originali in formati come MP4, ISO e MKV.

Elaborazione in batch

Accelera il flusso di lavoro elaborando più file contemporaneamente. VideoProc supporta l’elaborazione in batch per la modifica, la conversione e il ridimensionamento, consentendo di lavorare su numerosi video contemporaneamente e risparmiare tempo prezioso.

Qualità video ad alta definizione

VideoProc assicura che i video convertiti o compressi mantengano la loro nitidezza e qualità originali. Supporta l’elaborazione video HDR (High Dynamic Range) e a 10 bit, offrendo risultati sorprendenti per ogni fotogramma.

La promozione

Potete acquistare VideoProc Converter in offerta speciale a 5 $ ~~invece che 78,90 $~~ approfittando del BlackFriday di BundleHunt attualmente in corso cliccando qui.

Se poi spendete almeno 30 $ aggiungendo nel carrello altri software, ottenete un ulteriore sconto di 3 $ sul totale.

Tenete presente che quella in vendita non solo è la licenza originale ma è anche una licenza a vita, ciò significa che potrete utilizzare l’app senza limitazioni nel corso degli anni.

Per installare VideoProc Converter serve almeno macOSSonoma o successivi. Quella in promozione è la versione 6.6 rilasciata il 21 Agosto 2024 e si può attivare su un massimo di 1 Mac.

Partite da questa pagina per comprare VideoProc Converter e per scoprire gli altri in offerta. Ad esempio tra i tanti trovate: