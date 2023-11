Sconto iPhone 15 Plus, è la prima volta per Amazon

Nei giorni scorsi vi abbiamo parlato diverse volte degli sconti sugli iPhone 15. Non vi abbiamo mai parlato fino a ieri degli sconti sugli iPhone 15 Plus perchè non c’erano. Oggi però ci sono e sono anche piuttosto buoni fino a quasi il 10%, in particolare sul modello da 256GB.

Stiamo parlando dell’iPhone “main stream”, un telefono che sta conquistando notevole credito dopo che lo scorso anno il suo predecessore aveva mancato di suscitare entusiasmo. Nella versione in sconto in particolare parliamo del modello con schermo da 6,7 pollici, la misura (anche se non lo stesso pannello) dell’iPhone 15 Pro Max.

Di base però iPhone 15 Plus è identico per specifiche e funzioni ad iPhone 15. Vediamo qui di seguito quali sono le sue caratteristiche così come le elenca Amazon.

La Dynamic Island che mostra notifiche e attività in tempo reale

Un nuovo design con dorso in vetro a infusione di colore e in alluminio con display fino a due volte più luminoso in pieno sole rispetto a quello di iPhone 14.

Fotocamera principale da 48MP per scatta foto ad altissima risoluzione con teleobiettivo 2x di qualità ottica

Ritratti più dettagliati e con colori più intensi e funzione di fuoco su un altro soggetto nella foto dopo aver scattato

Nuovo chip A16

Nuovo connettore USB-C ti permette di caricare il Mac o l’iPad con lo stesso cavo che usi per il tuo iPhone 15 Plus. E puoi usare l’iPhone 15 Plus per caricare Apple Watch o gli AirPods.

Al momento su Amazon sono in sconto (anche con acquisto a rate senza interessi e con restituzione fino al 31 gennaio) gli iPhone 15 Plus diversi tagli di memoria e colori.

Verificate prima di acquistare se gli sconti continuano. Considerate anche che gli sconti cambiano spesso, variando sui colori.