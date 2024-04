CR-Scan Otter, lo scanner 3D a colori è in sconto del 10%

Se il vostro lavoro prevede la modellazione 3D, o se avete una stampante 3D e volete poter ricreare in un lampo i modelli da mandare poi in stampa, lo scanner è l’alleato che fa per voi. In tal caso sappiate che l’ottimo CR-Scan Otter di Creality in questo momento è scontato del 10%.

Con uno strumento come questo anche se non siete particolarmente bravi con la modellazione 3D al computer potete ottenere modelli tridimensionali di ottima qualità e pronti all’uso.

Gli usi che potete farne sono molteplici. Ad esempio per ricostruire una componente rotta di un qualsiasi oggetto che avete in casa: con CR-Scan Otter vi basta scansionarlo, quindi ricostruire al computer la parte danneggiata o mancante, e mandarlo poi in stampa per sostituirlo all’originale.

Oppure per creare un modellino in scala, come quello della vostra automobile, o persino di una persona (ad esempio per stampare gli sposi da mettere sulla torta). In questo proposito l’azienda specifica che il sistema è dotato di avanzati algoritmi addestrati appositamente per la mappatura di volto e corpo, tanto che porta a termine la scansione in appena due minuti riuscendo a catturare dettagli molto piccoli come i capelli. Il tutto per altro non è pericoloso per gli occhi o per la pelle perché usa laser invisibili e sicuri per il corpo.

Specifiche tecniche

CR-Scan Otter riesce a produrre modelli 3D particolarmente fedeli alla realtà, ed è in grado di scansionare anche oggetti in metallo o completamente neri senza bisogno di applicare spray particolari.

Lavora bene sia al chiuso che all’aperto e con un margine di errore di appena 0,02 millimetri. Le scansioni che si possono ottenere sono quasi infinite perché grazie alle sue quattro lenti a visione stereoscopica può acquisire oggetti che vanno dai più piccoli di 10 mm per lato ai più voluminosi fino a 2 metri cubi.

Effettua scansioni a 20 fps ed è in grado di acquisire anche i colori (a 24 bit), producendo quindi modelli già pronti anche per utilizzi diversi dalla stampa 3D monocromatica.

Soprattutto, si usa facilmente a mani libere perché è dotato di un sistema di assorbimento delle piccole vibrazioni: l’utente controlla tutto l’apparecchio attraverso alcuni tasti touch ed è accompagnato in tutto il processo da una guida acustica che aiuta a portare a termine la scansione correttamente.

Al momento si usa solo coi computer Windows e Mac tramite il software CrealityScan, ma è in arrivo un accessorio che consentirà l’invio delle scansioni e la modellazione 3D anche su iPhone e Android.

Esteticamente lo scanner appare robusto grazie alla solida scocca in metallo: misura all’incirca 17 x 6 x 4 centimetri e pesa quasi 400 grammi.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: questo significa che invece di 969 € , il prezzo con cui viene normalmente proposto online, potete risparmiare il 10% andando a spendere soltanto 872 €.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

