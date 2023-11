Black Friday, gli Airpods Pro con USB-C al minimo di sempre, 239 €

Nel Black Friday mancano in sconto diversi prodotti Apple. Ma oggi c’è un’eccezione da prendere al volo, il minimo storico sugli Airpods Pro con porta USB-C che costano 239€.

Questa offerta permette di acquistare l’ultimo modello degli Airpods, che poi è anche il migliore, al prezzo più basso e approfittare di tutto il meglio dell’offerta degli auricolari Apple.

Perchè comprarli

Parliamo di un prodotto iconico nell’aspetto ma e perfetto nello stesso tempo per chi ha un qualunque prodotto Apple. Difficile dire qualche cosa che già non sapete di questi auricolari. Si tratta di una riedizione della prima versione con una migliore riduzione del rumore, la trasparenza adattiva e una nuova custodia che può essere trovata da Dov’è. In aggiunta a questo permettono anche di personalizzare il suono spaziale leggendo la forma dell’orecchio.

Supportano con l’aggiornamento ad iOS funzioni interessanti come la riduzione del rumore adattivo e il rilevamento della voce grazie al quale la funzione di cancellazione di cancellazione del rumore viene temporaneamente spenta per permetterci di sentire le persone che ci stanno parlando. Imparano anche le nostre abitudini sul volume di ascolto e si adeguano ad esse.

Il loro grande punto di forza è la perfetta integrazione con il mondo Apple. Si collegano automaticamente e quando sono collegati con un dispositivo sono riconosciuti da tutti gli altri grazie ad iCloud. Sono visibili anche in Dov’è così che se si perde un auricolare o la custodia si possono trovare grazie ad iPhone, possono essere ricaricati con Magsafe e infine offrono audio spaziale e effetto surround anche con Apple TV.

Ovviamente hanno qualità musicale e soppressione di rumore al top. In questi due ambiti rivaleggiano e spesso superano i migliori auricolari della concorrenza.

La comodità di USB-C

Quella che troviamo oggi in sconto è la versione con porta USB-C. Non ha quasi nulla di diverso da quella con la porta Lightning se non appunto il differente tipo di connettore e una custodia che offre ora protezione anche contro l’intrusione della polvere.

Il nuovo modello supporterà anche il suono a 20-bit/48kHz lossless a bassa latenza per l’uso con gli occhiali Reality Pro.

Il fatto che la ricarica avviene con un cavo USB-C offre comodità. Non si è più costretti a portarsi dietri due differenti cavi, uno per ricaricare gli auricolari e uno per altri scopi come la ricarica del Mac o dell’iPad o di qualche altro dispositivo.

Gli Airpods con connettore USB-C nascono soprattutto per chi ha un iPhone 15 che come noto ha proprio una porta USB-C e viene venduto con un cavo USB-C.

Il prezzo

In passato non è stato raro trovare gli Airpods Pro 2 in sconto. Il prezzo migliore si è avuto per alcune ore al Prime Day dell’anno scorso, quando gli auricolari top di Apple erano scesi a 228,99 €, prezzo che però da allora non si sono è più visto. In questi giorni abbiamo presentato gli Airpods Pro Da a 249€ che è già un buon prezzo.

Ma ora lo sconto aumenta e possiamo comprare gli auricolari a 239 €. Apple li vende a 279 €. Un risparmio non indifferente di 40€ che percentualmente è del 15%.

