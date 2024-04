Sconto del 40% sul tagliaerba Bosch ARM 32, solo 79,99€

Tagliare l’erba del prato di casa è facile ed economico come andare su Amazon ed acquistare il rasaerba elettrico Bosch ARM 32 in sconto del 40%, solo 79,99€ invece di 133€ con lama di ricambio del valore di una ventina di euro in omaggio.

Questo piccolo accessorio per il fai da te pur piccolo e leggero è perfetto per chi non ha superfici di grandi dimensioni da regolare.

Progettato con un occhio specifico per la semplicità, taglia su una larghezza di 32cm; grazie ai pettini laterali, arriva a filo di muretti e cordoli. Il motore PowerDrive da 1200W garantisce un taglio affidabile anche in condizioni difficili e con erba mediamente alta (20 – 60 mm)

Pesando appena 6,8 kg, è semplice da trasportare (ha una specifica maniglia integrata e un bilanciamento calibrato alla perfezione) e da manovrare attorno agli ostacoli. Per un agevole smaltimento dei residui, la dotazione comprende un cesto raccoglierba da 31 litri.

Questo tagliaerba elettrico, costerebbe 133€ (prezzo Bosch) su Amazon a volte si acquista anche ad un prezzo inferiore ma oggi Amazon lo propone a solo 79,99€, quindi con uno sconto del 40%. Da notare che nella confezione c’è anche una lama di ricambio originale Bosch che da sola costa una ventina di euro.

In alternativa, se volete qualche cosa di più potente e con una larghezza di taglio superiore, e un’impugnatura più ergonomica, potete orientarvi sul Bosch ARM 34. Costa solo 119,99 € (invece di 192€).