Nissan e Acciona insieme per scooter e Nanocar elettriche Silence

Nissan ha annunciato una collaborazione con Silence – società del Gruppo Acciona – produttore in Europa di microveicoli elettrici pesentati “per vivere la città in modo pulito, intelligente e pratico”. Nell’ambito della partnership, a partire da giungo 2024 Nissan distribuirà la gamma di prodotti Silence attraverso la sua rete di partner commerciali in Italia e Francia, a cui farà seguito la Germania a partire dal mese di settembre.

I clienti Nissan potranno accedere a nuove soluzioni di mobilità elettrica, tra cui la S04 Nanocar, un quadriciclo compatto e leggero disponibile nelle due varianti L6e e L7e, pensato per soddisfare le esigenze di chi deve spostarsi in città in modo agile e pratico.

La S04 Nanocar L6e ha un’autonomia pari a 175 km e una velocità massima di 45 km/h. La versione L7e, invece, ha un’autonomia di 149 km e velocità massima di 85 km/h. Entrambe le versioni sono alimentate da due batterie da 5,6 kWh con opzioni di ricarica rapide e semplici.

Le batterie (dotate di ruote stile trolley) possono essere rimosse dalla vettura per essere ricaricate a casa o in ufficio, a cui si aggiungono la possibilità di ricarica presso le colonnine pubbliche e private o la sostituzione presso stazioni dedicate (disponibili con abbonamento).

La S04 Nanocar è gestibile dell’app My Silence che offre una serie di servizi digitali, tra cui l’accesso senza chiavi, la localizzazione del mezzo, il monitoraggio dell’autonomia e dello stato di carica della batteria. Sempre tramite app, è possibile connettersi con amici e condividere l’accesso al proprio veicolo senza la necessità di consegna delle chiavi.

La collaborazione con Silence – Gruppo Acciona nasce nell’ambito del piano aziendale The Arc di Nissan che ha l’obiettivo di “Esplorare nuovi flussi di ricavi, accelerare la transizione elettrica e rispondere alle diverse e mutevoli esigenze del mercato”, anche e soprattutto tramite partnership strategiche.

Disponibilità e distribuzione

A partire dal mese di giugno di quest’anno, i modelli L6e e L7e della S04 Nanocar e gli scooter elettrici Silence saranno presenti e disponibili alla vendita presso un numero selezionato di concessionari Nissan operanti nelle maggiori città di Italia e Francia, per poi espandersi nei prossimi anni ad altri partner.

A partire da settembre, poi, lo stesso modello di distribuzione sarà adottato anche in Germania. Sono in corso piani per offrire in futuro altre opzioni di micromobilità elettrica Silence, in grado di soddisfare una più ampia gamma di esigenze sia personali che aziendali. Il prezzo dei prodotti Silence, che potrà variare in base al paese, sarà comunicato nel corso delle prossime settimane.

A marzo Nissan e Honda hanno annunciato un accordo per sviluppare insieme veicoli elettrici e anche tecnologie per sistemi di assistenza alla guida e guida autonoma. Tutte le notizie di macitynet che riguardano le auto, i veicoli elettrici e anche la mobilità smart ed eco sostenibile sono disponibili nella sezione ViaggiareSmart.