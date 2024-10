Creality RaptorX 3D Scanner è scontato del 35% ancora per poco

Pubblicità

Chi cerca uno scanner 3D di qualità professionale non dovrebbe farsi sfuggire l’offerta attualmente in corso sul Creality RaptorX 3D Scanner, uno dei migliori prodotti attualmente in circolazione che, per qualche giorno, si può comprare arrivando a risparmiare fino a 1.500 €.

Il mercato in cui si posiziona questo prodotto sta vivendo una crescita esponenziale grazie soprattutto alla crescente domanda in vari settori come la stampa 3D, il reverse engineering, la medicina e le applicazioni di realtà aumentata e virtuale.

Strumenti capaci quindi di effettuare scansioni tridimensionali ad alta precisione e che siano anche versatili sono sempre più richiesti, soprattutto dalle aziende che intendono ottimizzare la linea di produzione e i prodotti finali.

Creality RaptorX 3D Scanner risponde a queste esigenze di mercato distinguendosi principalmente per due motivi: la tecnologia avanzata e il design innovativo.

Combina 41 linee laser blu (34 linee laser incrociate e 7 linee laser parallele) e NIR (infrarosso) per offrire una scansione rapida di oggetti di grandi dimensioni e una precisione nei dettagli più fini senza bisogno di marcatori. Il laser blu per altro funziona bene anche in condizioni ambientali difficili, non solo all’aperto ma anche in condizioni di scarsa illuminazione.

Le 34 linee laser incrociate infatti catturano rapidamente dati 3D completi e accurati anche su campioni di grandi e medie dimensioni, mentre le 7 linee laser offrono scansioni dettagliate con una risoluzione di 0,1 mm, restituendo così dettagli più definiti.

Questo scanner presenta una lente a bassa distorsione con un campo visivo di 20 mm e un robusto telaio metallico, promettendo resistenza e durata nel tempo. La tecnologia di scansione varia da un volume minimo di 5 mm³ a un massimo di 4000 mm³.

È poi dotato di un manico con Wi-Fi 6 che permette di trasferire le scansioni in modo semplice e veloce (fino a 4,7 Gbps).I dati di scansione possono essere esportati nei formati OBJ, STL e PLY e usati poi in software come Geomagic Control X, Geomagic Design X e Verisurf Inspect.

Complessivamente è progettato per essere intuitivo così da rendere il processo di scansione accessibile anche per coloro che non hanno esperienza.

Dispone anche di una particolare modalità che semplifica la mappatura del volto, consentendo di acquisirne tutti i dettagli anche più complessi in soli 2 minuti.

Per chi è interessato ai dati più tecnici segnaliamo che:

la velocità di scansione raggiunge i 60 fps

è in grado di elaborare fino a 1.020.000 punti al secondo

la scansione NIR ha un’uscita di 30 fps

l’area di scansione: minima è di 5 x 5 x 5 mm³ massima è di 4 x 4 x 4 m³

compatibilità : Mac, Windows, iPhone e Android

: Mac, Windows, iPhone e Android autonomia di 4 ore, ricarica completa in sole 1,5 ore

di 4 ore, ricarica completa in sole 1,5 ore peso 370 grammi, il rivestimento è antiscivolo e in dotazione è incluso un laccetto da polso removibile.

La promozione

Creality RaptorX 3D Scanner costa 4.699 € ma è in corso una promozione che permette di acquistarlo spendendo meno (si arriva a risparmiare fino a 1.500 €). L’offerta è così scaglionata:

Fino all’11 Ottobre è possibile risparmiare il 35% pagandolo 3.049 €.

Se non arrivate in tempo, fino al 21 Ottobre l’offerta proseguirà con uno sconto del 13%, portando perciò il prezzo di acquisto a 4.089 €.

In entrambi i casi la spedizione parte dai magazzini europei.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

