Dentro Apple Watch Series 10, lo smontaggio mostra cosa c’è dentro e cos’è cambiato

iFixit, l’azienda specializzata nella vendita di parti di ricambio, ha smontato l’Apple Watch Series 10 e il “teardown” permette di vedere cosa c’è dentro l’ultimo smartwatch della Mela, modello che vanta il design più sottile di sempre e introduce novità come quali la ricarica più veloce, i sensori di profondità e di temperatura dell’acqua.

Come è facile immaginare, l’Apple Watch integra tutta una serie di tecnologie miniaturizzate all’interno della piccola cassa; il design sottile rende l’orologio difficile da smontare e riparare. Per l’accesso all’interno si parte riscaldando il display e poi forzando pian piano l’apertura usando una sorta di plettro nello spazio tra il vetro e la scocca inferiore.

Lo spazio tra lo schermo e il corpo è molto sottile (solo 0,176 mm e le antenne nel modello Cellular sono ora integrate nella struttura della cassa) e bisogna stare attenti a non applicare troppa pressione.

L’interno mostra il Taptic Engine, la batteria da 1,266 Wh (nel modello da 46mm) e che può essere rimossa scollandola delicatamente con l’aiuto del plettro. Si passa avanti scollegando vari connettori e svitando minuscole viti.

iFixit evidenzia il display OLED che a detta di Apple vanta un ampio angolo di visualizzazione che ottimizza ogni pixel per emettere più luce ad angolazioni più ampie ma che secondo iFixit non è molto diverso dal precedente.

Il profondimetro e il sensore di temperatura dell’acqua si trovano sotto altri componenti, e sostituirli non è facile. Nel complesso il punteggio di riparabilità assegnato da iFixit (che va da “0” per niente riparabile a “10” per la massima riparabilità) è di 3 su 10, tenendo conto delle difficoltà per accedere all’intero e sostituire. Fuori garanzia il prezzo richiesto da Apple per la sostituzione della batteria è di 109,00 euro.