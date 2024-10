POP Icon Keys e POP Mouse, tastiera e mouse Logitech per professionisti moderni

Pubblicità

Quando parliamo di accessori tecnologici per l’ufficio e il tempo libero non possiamo non pensare a Logitech, che da anni ci accompagna con prodotti innovativi e funzionali, oltre che con design sempre gradevoli. L’azienda lancia oggi una nuova tastiera, POP Icon Keys, che punta a ridefinire l’esperienza di digitazione con un design audace e caratteristiche interessanti. Pensata per i professionisti moderni e creativi, la tastiera POP Icon Keys si distingue non solo per le sue caratteristiche estetiche, ma anche per le sue capacità di personalizzazione e integrazione con l’ecosistema Logi Options+, rendendola una soluzione perfetta per coloro che cercano di ottimizzare il proprio spazio di lavoro.

Accanto alla tastiera, Logitech presenta anche il POP Mouse, un dispositivo compatto e silenzioso che si abbina perfettamente alla tastiera per offrire un’esperienza di utilizzo completa. Abbiamo avuto l’opportunità di provarli in anteprima.

POP Icon Keys: stile e funzionalità

Con un design particolarmente accattivante ed una scelta di colori originale, la tastiera POP Icon Keys è stata progettata per offrire un’esperienza di digitazione particolarmente fluida. I tasti a basso profilo sono sagomati per seguire le curve naturali delle dita, e garantiscono una digitazione rapida e silenziosa anche per lunghe sessioni di lavoro. I colori vivaci e la silhouette elegante fanno sì che la tastiera si adatti perfettamente a qualsiasi spazio di lavoro, così da migliore sia la produttività che l’aspetto visivo della postazione.

Una delle caratteristiche distintive della POP Icon Keys è la presenza di quattro tasti azione personalizzabili. Attraverso l’app gratuita Logi Options+, questi tasti permettono di configurare scorciatoie utili per risparmiare tempo, come l’apertura di app social, musicali o video. Inoltre, la tastiera è dotata di tasti di scelta rapida predefiniti, come il muto, il cattura schermo e il menu emoji, che possono essere facilmente modificati tramite l’app per adattarsi alle esigenze individuali degli utenti.

Un’altra caratteristica importante di POP Icon Keys è la connessione multi-dispositivo. La tastiera può essere collegata contemporaneamente a ben tre dispositivi diversi, fra computer, smartphone e tablet, e con un semplice pulsante è possibile passare da un dispositivo all’altro. Questa flessibilità è particolarmente utile per coloro che gestiscono più strumenti durante la giornata lavorativa.

In termini di autonomia, POP Icon Keys vanta una durata della batteria fino a 36 mesi, garantendo un utilizzo prolungato senza dover ricorrere a sostituzioni frequenti. Questo aspetto, unito alla sua compatibilità con tutti i diversi sistemi operativi, rende la tastiera una scelta ideale per chi cerca affidabilità e produttività continua.

POP Mouse: compatto, silenzioso e intelligente

Compagno perfetto della tastiera è il POP Mouse, un accessorio che completa perfettamente la gamma POP. e progettato per offrire una navigazione precisa grazie alla SmartWheel che rende fluido lo scorrimento dei documenti e delle pagine web. Come la tastiera, anche il mouse è dotato di tasti azione personalizzabili attraverso l’app Logi Options+, per passare rapidamente dalla modalità lavoro a quella di svago.

Il design compatto e sagomato del POP Mouse lo rende facile da trasportare e maneggevole, adatto sia per l’utilizzo in ufficio che in mobilità. Una delle caratteristiche più apprezzate è la tecnologia Silent Touch, che riduce il rumore dei clic del 90%, permettendo di lavorare in ambienti condivisi senza disturbare colleghi o familiari.

Anche in termini di autonomia, il POP Mouse offre ottime prestazioni, con una durata della batteria fino a 24 mesi. Come la tastiera, il mouse può essere connesso a più dispositivi contemporaneamente, rendendo semplice il passaggio da un computer a un tablet o uno smartphone con un solo clic.

Sostenibilità e Prezzo

Logitech continua a dimostrare un forte impegno verso la sostenibilità, utilizzando plastica riciclata post-consumo per la produzione della tastiera POP Icon Keys e del mouse POP, con percentuali che variano dal 37% al 70% a seconda del colore (più è scuro e più è facile integrare plastica riciclata). Anche il packaging è eco-compatibile, realizzato con carta proveniente da foreste certificate FSC, mentre il guscio – anch’esso in carta – può essere utilizzato per trasportare tastiera e mouse nello zaino mantenendoli protetti.

Dal punto di vista del prezzo, POP Icon Keys è disponibile ad un prezzo di listino di €59,99, mentre il POP Mouse è venduto al prezzo consigliato di €29,99. Per coloro che desiderano acquistare la combinazione completa, è possibile optare per il POP Icon Combo, che include tastiera e mouse a €79,99. Le colorazioni disponibili sono Graphite, con te tonalità di nero e giallo-verde, Off-White in bianco e arancione, e Rose.

POP Icon Keys e POP Mouse: prime impressioni d’uso

Abbiamo avuto la possibilità di provare in anteprima la nuova Logitech POP Icon Keys in combo con il POP Mouse, e possiamo dire che ci sono davvero piaciuti. I tasti sono davvero comodi e silenziosi, e riescono ad agevolare la digitazione dei testi grazie alla nuova forma arrotondata. Anche il mouse è compatto ma allo stesso tempo ben utilizzabile anche per lunghe sessioni di lavoro.

Sicuramente interessanti le combinazioni di colori, così da dare un tocco personale alla scrivania ed uscire dai soliti bianco e nero.

Fra le cose che abbiamo apprezzato di più i tasti personalizzabili dall’app Logi Options+, che introduce anche nuove funzionalità di intelligenza artificiale: AI Prompt Builder permette, infatti, di selezionare dei testi da riassumere o rifrasare, di comporre per noi una risposta ad una email e molto altro, il tutto con la potenza di ChatGPT.

POP Icon Keys e POP Mouse sono anche compatibili con Flow, un’altra funzionalità che usiamo tantissimo e che ci permette di lavorare in contemporanea con due dispositivi dallo stesso set tastiera + mouse, e di trascinare file da un device all’altro in maniera semplice e rapida.

Se dovessimo segnalare delle mancanze potremmo pensare solo all’assenza della retroilluminazione dei tasti e del tastierino numerico; d’altro canto queste si traducono in una maggiore durata delle batterie e in un design più compatto, quindi si tratta di scelte volute per privilegiare questi aspetti sugli altri. Del resto Logitech offre una gamma di tastiere davvero ampia, così da offrire a ciascun utente il modello che meglio soddisfa le proprie esigenze.

Si possono già acquistare su Amazon: ecco i riferimenti dei modelli già presenti.

