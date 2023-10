Come disattivare le richieste di voto delle app con iOS 17

Ma quanto sono fastidiose quelle app che vi chiedono ogni giorno di dargli un voto? Ok, è vero che lasciando una recensione su App Store si verrà finalmente lasciati in pace, ma datosi che non sempre abbiamo qualcosa da dire su una determinata app, o molto più semplicemente non abbiamo voglia o tempo di farlo in quel momento, possiamo fare due cose.

Disinstallare l’app e cercarne un’altra che faccia la stessa cosa, nella speranza che anche questa non ci chieda insistentemente di votarla; oppure, molto più intelligentemente, impedendo alle app di chiederci il voto.

Non lo sapevate? Si può fare, e in pochi click si renderà l’uso dell’iPhone molto più piacevole e a prova di interruzioni.

Come impedire a tutte le app di chiederci di votarle

Tutto quello che dovete fare è aprire l’app Impostazioni del telefono, quindi scendere in basso fino a raggiungere la scheda App Store. Apritela, quindi spegnete l’interruttore alla voce Valutazioni e recensioni in-app.

Come recita la descrizione, lasciandola attiva si «aiuta gli sviluppatori e gli altri utenti a capire cosa pensiamo di un prodotto consentendo alle app di richiederci un feedback». Ma ciò non toglie che essere disturbati dalla notifica pop-up mentre si usa un’app può essere veramente fastidioso e controproducente, specie quando si ha a che fare con app per la produttività.

Perciò noi vi consigliamo comunque di votarle, le app che usate più di frequente. Perché potete comunque farlo in qualsiasi momento, quando vi sta più comodo, andandole a cercare manualmente nell’App Store: ma allo stesso tempo spegnendo l’interruttore non sarete più disturbati dalla notifica.

