Cubot Quest Lite, in offerta il rugged più sottile al mondo, impermeabile e resistente.

Chi fosse alla ricerca di uno smartphone resistente, pronto davvero a tutto, appartenente alla classe dei rugged, ecco l’offerta giusta che fa per voi: Cubot Quest Lite è in offerta flash con 70 euro di sconto, e si acquista a meno di 110 euro a questo indirizzo.

CUBOT QUEST Lite è uno smartphone 4G con schermo da 5 pollici con risoluzione HD, protetto da Gorilla Glass 5. Esegue Android 9.0 grazie al suo processore Mediatek MT6761 Quad Core a 2.0 GHz, supportato da 3 GB RAM e 32 GB di ROM integrata. Sul retro il sensore di impronte digitali, ovviamente inserito in una scocca che rende il terminale impermeabile, e che gode della certificazione IP68.

A livello grafico il terminale si serve di una GPU iMG GE8300 a 660 MHz, mentre il reparto multimediale è affidato ad una fotocamera posteriore da 13.0MP + 2.0MP, con un sensore frontale da 8.0MP.

A livello di sensori il terminale incorpora quello di prossimità, accelerometro, bussola elettronica, sensore di impronte digitali, sensore di gravità, sensore di luminosità, sensore magnetico, e giroscopio. Propone la possibilità di inserire due SIM, Nano SIM + Nano SIM, una delle quali può essere sostituita da una microSD per espandere la memoria.

Cubot Quest Lite incorpora anche GPS, A-GPS, Glonass, Beidou, supporta il Bluetooth:4.2 e ha una batteria da 3000 mAh, che potrebbe sembrare piccola, ma che assicura una buona autonomia per via di un display che non richiede poi troppa energia.

Al di là delle caratteristiche tecniche sulla carta, Cubot Quest Lite è un terminale che si fa apprezzare, e che deve essere scelto, per la sua robustezza e la capacità di resistere anche alle situazioni più estreme.

Questo, naturalmente, fa sì che non si tratti di un dispositivo troppo minimale: pesa circa 183 grammi e ha dimensioni di 15.20 x 7.40 x 1.04 cm, dimensioni che lo rendono comunque il rugged phone ad oggi più sottile al mondo.

Solitamente Cubot Quest Lite costa oltre 180 euro, ma al momento lo si acquista a 109 euro direttamente a questo indirizzo. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.