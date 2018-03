Cuffie a cancellazione di rumore, certificate Hi-Res Audio: sconto a 45,99 €

Su Amazon comprate in sconto a soli 45,99 euro un paio di cuffie sovraurali con cancellazione attiva del rumore e certificazione Hi-Res Audio: con custodia per il trasporto e telaio in metallo, la spedizione è inclusa nel prezzo

Se state cercando un paio di cuffie sovraurali con una marcia in più, provate a volgere lo sguardo sulle Dodocool DA158, recentemente messe alla prova dalla nostra redazione ed attualmente in sconto con un codice a soli 45,99 euro spedizione compresa.

La particolarità di queste cuffie risiede nella certificazione Hi-Res Audio, che da una parte rendono l’esperienza audio davvero coinvolgente, dall’altra promettono una migliore risposta ai brani campionati a frequenze superiori. Se volete saperne di più, trovate un nostro approfondimento all’interno della recensione (click qui per leggerla).

Queste cuffie inoltre incorporano la tecnologia ANC, acronimo di Active Noise Cancelling, possono cioè ridurre il rumore di fondo come potrebbe ad esempio essere il brusio di un gruppo di persone che conversano in una stanza adiacente o il costante rumore dei motori di un aereoplano. E’ l’ideale per isolarsi completamente dal mondo esterno per rilassarsi con la propria musica.

Queste cuffie, con telaio in alluminio e rifiniture in simil-pelle, costano 74 euro ma se al momento inserite il codice MACIT001 nel carrello prima dell’acquisto potete ottenere uno sconto di ben 28 euro, pagandole così soltanto 45,99 euro: la spedizione (dal 25 marzo) è compresa nel prezzo.

Click qui per comprare