Cuffie JBL per bambini, limiti di volume e controllo parentale

Pubblicità

Le cuffie per bambini non mancano. Mancano quelle di buona qualità. È da qui che è partita la mission di JBL e che condotto al lancio di due nuove cuffie “junior”: JBL Junior 470NC e JBL Junior 320BT.

Questi accessori sono pensati, appunto, di funzioni specifiche per i bambini. Il principale si è JBL Safe Sound una tecnologia che può essere considerata un vero parental control.

Graze d essa È possibile impostare il volume massimo e la durata dell’ascolto per i bambini. Attraverso l’app si ottengono indicatori in tempo reale del volume e del tempo di attività, nonché report giornalieri o settimanali sul volume e sul tempo di esposizione per aiutare a mantenere abitudini di ascolto sicure.

L’applicazione specifica fornisce anche report sull’attività e un promemoria personalizzato con il conto alla rovescia e di regolare il suono JBL alle esigenze dei più piccoli.

La protezione dell’udito è al centro della nuova gamma JBL Junior, con la nuova app per il parental control che porta il concetto di JBL Safe Sound oltre il limite del volume di 85dB. Disponibili in colori vivaci e divertenti per incontrare il gusto dei più piccoli e con nuovi comandi più grandi a misura di bambino, le nuove cuffie combinano un suono chiaro e sicuro con il comfort e la durata per tutto il giorno.

La JBL Junior 470NC ha funzioni di sopressione attiva del rumore: crea una bolla sonora personale per aiutare i bambini a evitare distrazioni e consentire loro di ascoltare musica e video a un volume ancora più basso.

Le JBL Junior 470NC e 320BT sono compatte, pieghevoli, ideali per i viaggi in auto o in aereo. L’intrattenimento prolungato è garantito dalla maggiore durata della batteria, ora fino a 50 ore e alla ricarica rapida. La connessione multi-point consente inoltre di essere associati a più dispositivi in contemporanea, passando facilmente da uno all’altro tramite Bluetooth.

Infine il nuovo packaging delle cuffie JBL Junior 470NC e 320BT può essere trasformato in un supporto per telefono o tablet, oltre alla possibilità di personalizzarlo con divertenti adesivi con personaggi e lettere colorate.

JBL Junior 470NC e 320BT sono entrambi dotate di un cavo per garantire la flessibilità e per chi è a corto di carica. Esiste anche una versione cablata di JBL Junior 320 (non compatibile con l’applicazione di controllo) con un limite di volume massimo incorporato di 85 dB, che garantisce il livello di sicurezza ottimale per le orecchie dei bambini.

JBL Junior 470NC, JBL Junior 320BT e JBL Junior 320 sono adatte a bambini di età compresa tra i 3 e gli 8 anni e sono ora disponibili rispettivamente a un prezzo consigliato di €79,99, €49,99 e €29,99.