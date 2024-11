Amazon, addio a progetto segreto di tracker per il monitoraggio della fertilità

Pubblicità

Amazon ha deciso di interrompere lo sviluppo di un progetto denominato “Encore” e che riguardava lo sviluppo di un tracker domestico sulla consapevolezza della fertilità, scelta che ha portato al licenziamento di circa 100 dipendenti.

Il progetto in questione, gestito dalla divisione Grand Challenge di Amazon, aveva l’obiettivo di creare un dispositivo e un’app che avrebbe dovuto permettere di stimare i tempi della finestra fertile di una donna (i giorni prima, durante e dopo l’ovulazione quando un rapporto sessuale non protetto può portare a una gravidanza).

Lo riferisce CNBC spiegando che il progetto era una idea frutto dell’acquisizione di bluDiagnostics, startup del Wisconsin. Quest’ultima era stata fondata nel 2015 da Weibel, Katie Brenner e Jodi Schroll, tutte confluite nella divisione Grand Challenge di Amazon. La startup ha creato un dispositivo stile termometro denominato “FertilityFinder”, utile per monitorare da casa la fertilità analizzando la saliva e due ormoni chiave: l’estradiolo (un estrogeno prodotto dalle ovaie) e il progesterone (uno steroide). I risultati dei test erano visibili con un’app compaion.

Il team che si è occupato del dispositivo aveva sviluppato un’app in grado di identificare il tempo di ovulazione, stimando i tempi della finestra fertile di una donna. L’app avrebbe permesso di gestire anche altri aspetti, alla stregua di altre già simili sul mercato.

Amazon avrebbe dovuto rilasciare ufficialmente tracker e app quest’anno ma a un certo punto ritardi accumulati dal team per probabili problematiche riscontrate, hanno convinto la multinazionale statunitense ad abbandonare il progetto e non investire più nello sviluppo e licenziare squadre di pagatissimi scienziati e ingegneri che si occupavano eli dispositivo e dell’app. Secondo la fonte di CNBC, i costi di ricerca e sviluppo per questo oggetto (che non arriverà più sul mercato) erano arrivati a circa 1,5 milioni di dollari a settimana. Al momento il team Grand Challenge si sta occupando di un unico diverso progetto, qualcosa che riguarda la salute in generale, ma non si conoscono ulteriori dettagli.

“Rivediamo regolarmente le nostre attività per garantire di essere concentrati su aree che possano fare la differenza per i nostri utenti”, ha riferito Margaret Callahan, portavoce di Amazon. “In seguito a una recente revisione, abbiamo deciso di interrompere questo progetto in capo a Grand Challenge, e stiamo lavorando direttamente con i dipendenti dei ruoli interessati per sostenerli durante la transizione e aiutarli a individuare altre opportunità in Amazon”.

Ricordiamo che da watchOS 6 con Apple Watch è possibile usare L’app Cycle Tracking per annotare i dati principali sul ciclo mestruale per calcolare la data delle prossime mestruazioni o i giorni fertili. Con la funzione di log quotidiano bastano pochi tocchi per inserire data dell’ultima mestruazione, tipo di flusso, sintomi, risultati dei kit per test di ovulazione e altri elementi che aiutano a monitorare il giorni fertili. La funzione Cycle Tracking è disponibile anche su iPhone da iOS 13 in poi.