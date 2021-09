Da iPhone 12 Pro ad iPad mini 5, tutti prodotti Apple fuori produzione da oggi

Quando Apple lancia un nuovo prodotto qualche altro viene cancellato dal listino. È stato così anche oggi quando con la presentazione di iPhone 13, iPad mini, iPad di nona generazione, dall’offerta della Mela sono spariti diversi dispositivi, alcuni dei quali “stagionati” altri molto più recenti. Vediamo che cosa da oggi non è più possibile comprare.

iPhone

Tra gli iPhone pagano un tributo al nuovo iPhone 13 come logico gli iPhone 12 Pro. Non sono più acquistabili sul sito on line Apple e non saranno neppure più venduti nei negozi ufficiali Apple. Saranno però probabilmente acquistabili ancora a lungo presso gli APR, le catene di elettronica e on line. C’è da giurare che diventeranno molto richiesti nel momento in cui scenderanno di prezzo. Perde cittadinanza sugli scaffali anche iPhone XR che era sopravvissuto a lungo. Per le sue caratteristiche (schermo LCD e processore ormai datato) è evidentemente stato considerato non più adeguato ai bisogni del mercato.

Restano disponibili come alternative low cost rispetto ai modelli di quest’anno: iPhone 12, iPhone 12 mini (a sorpresa…), iPhone 11 e iPhone SE. I prezzi, fatta eccezione per iPhone SE, sono stati tutti ribassati anche se, almeno per quel che riguarda iPhone 12 e iPhone 12 mini, è discutibile che la minuscola differenza di prezzo con i nuovi e paragonabili modelli di quest’anno a parità di memoria possa incentivare all’acquisto.

iPhone 11 scende invece ad un prezzo di 619 euro nella versione da 64 GB, di fatto il prezzo di iPhone XR. In questo caso potrebbe essere interessante per chi cerca un telefono con buone dimensioni ad un prezzo accessibile

Apple Watch 6

Apple Watch 7 dovrebbe arrivare in autunno (quando non è ancora ben chiaro) ma nel frattempo Apple ha tolto dal listino Apple Watch 6. Questa mossa non è affatto inattesa. Da tempo ormai Apple cancella dall’offerta il modello precedente di Apple Watch quando lancia quello successivo forse per non fargli troppa ombra visto che le differenze tecniche non sono mai così accentuate. Restano a listino Apple Watch SE e Apple Watch 3 agli stessi prezzi precedenti. La ragione per cui Apple continui a tenere in produzione Apple Watch 3 nonostante l’anzianità (obsolescenza?) del prodotto si spiega ormai solo con la volontà di avere a listino uno smartwatch che si chiama Apple Watch sotto i 250 euro.

iPad

Apple con il lancio di iPad mini 6 e di iPad 9 ha cancellato dalla propria offerta iPad mini 5 e iPad 8. Anche qui poche novità. L’unico aspetto da sottolineare è che iPad mini 5 era sul mercato da diverso tempo e che era rimasto l’ultimo vecchio tablet “old style” del listino. La sua forma e il suo design sono di fatto gli stessi dagli inizi. In pratica non si distingueva esteticamente da iPad mini originale lanciato nel 2012.

Comprare o no?

A questo punto si pone la domanda cruciale: vale la pena di comprare quel che Apple ha messo fuori produzione? La risposta è sì su quasi tutta la linea. Avremmo qualche dubbio solo per iPad mini 5 e iPhone XR. Tutto il resto da Apple Watch 6 ad iPad 8 è ancora altamente appetibile perchè parliamo di dispositivi ancora moderni e potenti e che saranno supportati per anni. Si deve però attendere qualche settimana. Il tempo perchè il mercato si assesti, i nuovi prodotti arrivino nei canali e quelli vecchi scendano di prezzo. Non ci vorrà molto; siamo pronti a scommettere che per già ad inizio ottobre arriveranno i primi affari ma il boom sarà a fine novembre quando per il Black Friday avremo un vero diluvio di sconti