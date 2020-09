Da Juice Super Sconti fino al 50% per tre giorni

Sono già iniziate le promozioni imperdibili in tutti i negozi Juice con super sconti fino al 50% del prezzo di listino su praticamente l’intero catalogo. Si parte con il 10% di sconto su iPhone, iPad, Apple Watch, Mac e anche sugli accessori Apple.

Si prosegue con il 50% di sconto su custodie e vetri protettivi per lo schermo. Risparmi fino al 40% del prezzo di listino su cavi e adattatori. Per chi è alla ricerca di basi e supporti per sfruttare la ricarica wireless degli iPhone ma anche dei terminali Android gli sconti sono del 30%. Infine grazie a Juice si risparmia il 20% sui prodotti nelle categorie audio e domotica, l’occasione perfetta per acquistare cuffie, auricolari e speaker dei migliori marchi e per rendere la propria casa più smart e tecnologica.

Ricordiamo che le promozioni e i risparmi sono possibili in tutti i negozi Juice con i super sconti nelle giornate di venerdì 4 settembre e sabato 5 settembre. Sconti e promozioni che proseguiranno anche nella giornata di domenica 6 settembre esclusivamente nei negozi Juice aperti: per l’elenco completo con indirizzi, numero di telefono e orari di apertura è possibile consultare questa pagina web dell’Apple Premium Reseller.

I super sconti Juice sono promozioni speciali, suscettibili di modifica, valide salvo disponibilità, nei punti vendita Juice solo nei giorni 4 – 5 – 6 settembre 2020. Le promozioni non sono cumulabili con altre promozioni eventualmente in corso e non si intendono applicabili a prodotti già scontati, iTunes Card, Gift Card, software.

Juice è una catena di negozi Apple Premium Reseller con punti vendita nelle principali città in nord e centro Italia: per consultare l’elenco completo dei negozi, indirizzi e orari di apertura si parte da questa pagina. Invece per il negozio Juice online si parte da questo collegamento.