Facebook ora permette di trasferire foto e video su Dropbox

Da giugno è possibile trasferire foto e video di Facebook su Google Foto (a proposito, qui c’è la nostra guida dove vi spieghiamo come farlo bene): da oggi tra le destinazioni possibili c’è anche Dropbox, per la gioia di tutte le persone che desiderano archiviare con facilità tutti i propri dati sul noto servizio cloud. E terrà buoni i regolatori.

La portabilità dei dati è infatti inserita tra le norme sulla privacy GDPR dell’Unione Europea ed è prevista anche nel California Consumer Protection Act (CCPA). Avere maggiori opzioni a disposizione potrebbe anche risolvere alcuni dei problemi in materia delle normative antitrust. Come suggerisce Reuters, il 22 settembre ci sarà un’audizione della Federal Trade Commission (FTC) che andrà ad esaminare i potenziali vantaggi e le sfide che presenta la portabilità dei dati online.

Prima di questi strumenti, foto e video personali erano confinati sul social network, salvo lunghe e laboriose procedure per trasferirli manualmente uno alla volta. Facebook spiega che per poter accedere a questa nuova opzione c’è bisogno di reinserire la password, in modo tale da poter attivare il sistema di crittografia dei dati durante il trasferimento. Ma c’è anche una polemica in tutto questo: la società aggiunge anche che servono regole più chiare riguardo quali tipi di dati dovrebbero essere trasferibili e quali no. E soprattutto, chi è responsabile della loro protezione «Questo spetta ai responsabili della politica».

Per poter trasferire foto e video da Facebook a Google Foto o Dropbox è sufficiente accedere alla sezione Le tue informazioni di Facebook presente all’interno del pannello Impostazioni. Da qui basta cliccare su Trasferisci una copia delle tue foto e dei tuoi video, quindi inserire la password dell’account, scegliere la destinazione desiderata e confermare l’operazione. Trovate maggiori informazioni a riguardo all’interno di questo articolo.

Questo strumento, come dicevamo, rientra nelle iniziative del Data Transfer Project a cui partecipano tra gli altri Apple, Google, Facebook, Microsoft e Twitter, per mettere a disposizione degli utenti l’accesso completo ai propri dati, inclusa la possibilità di trasferirli sulle piattaforme desiderate.

Ora che foto e video di Facebook si possono trasferire anche su Dropbox, gli utenti più arrabbiati con il social, per i numerosi scandali sul trattamento dei dati personali, non sono più obbligati a mantenere un account aperto per non perdere foto, video e ricordi personali. Per tutti gli altri invece si tratta di uno strumento utile per creare una copia di sicurezza dei propri ricordi sul cloud.

Tutti gli articoli di macitynet che parlano di Facebook e Google sono disponibili ai rispettivi collegamenti.