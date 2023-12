LG schermo portatile in valigia disponibile in Italia

LG StanbyME Go è il nuovo schermo portatile formato valigia, che abbiamo potuto toccare con mano ad IFA 2023 questa estate, adesso disponibile anche in Italia su LG Online Shop e nei principali negozi di elettronica di consumo al prezzo lancio di 1199 euro.

Questo schermo segue l’arrivo in Italia del precedente LG StanbyME, caratterizzato da una struttura mobile con base a rotelle per adattarsi a varie attività. La novità con StanbyME Go è la sua versatilità d’uso sia negli spazi interni che esterni, grazie a una pratica custodia che ne facilita il trasporto.

La custodia robusta consente spostamenti agevoli e offre diverse opzioni di posizionamento, tra cui altezza, regolazione e inclinazione dello schermo. Il dispositivo può essere utilizzato verticalmente o orizzontalmente, fungendo anche da tavolo. Perfetto per le festività natalizie, StanbyME Go offre un’esperienza di intrattenimento con giochi digitali da tavolo, come gli scacchi, e un giradischi virtuale per un ascolto nostalgico della musica.

Con un display touch da 27 pollici, una batteria integrata che consente fino a 3 ore di utilizzo autonomo, e altoparlanti a quattro canali da 20W, StanbyME Go ha tutto quel che serve per una visione on the go. La certificazione di solidità e resistenza, superando 11 test di conformità, è garantita dallo standard MIL-STD-810G, che ne attesta la sua robustezza contro vari fattori ambientali.

Dotato della piattaforma proprietaria LG webOS, StanbyME Go offre un’esperienza utente semplice e permette l’integrazione con dispositivi iOS e Android, insieme al riconoscimento vocale, che rende la navigazione tra app e contenuti ancor più facile e immediata.

L’accensione e lo spegnimento sono gestiti rispettivamente dall’apertura e chiusura della custodia, così da risultare ancor più pratico. Il televisore LG StanbyME Go in valigia è l’ultimo della serie di TV originali proposti dal costruttore: qui trovate gli altri modelli e le loro caratteristiche peculiari.