Apple assume un dirigente Amazon per la divisione sport di Apple TV+

Apple continua a investire somme consistenti e assumere professionisti per migliorare il suo servizio di video streaming Apple TV+: nelle scorse ore la multinazionale di Cupertino ha assunto il dirigente James DeLorenzo, in forza precedentemente ad Amazon Video dal 2016: secondo le indiscrezioni il dirigente in Apple guiderà la divisione che porterà lo sport ed eventi sportivi dal vivo sulla piattaforma TV di Cupertino. DeLorenzo è stato anche Senior Vice President di Audible, Inc., la società di Amazon focalizzata su audiolibri e storytelling.

DeLorenzo lavorerà con il team di Apple TV+ per condurre progetti relativi allo sport, portando la sua esperienza da Amazon ad Apple. Ciò conferma i precedenti rapporti secondo cui Apple sta investendo negli eventi sportivi live, che potrebbero presto debuttare su Apple TV+.

Un altro rapporto proveniente dallo Sports Business Daily menziona che Apple sarebbe interessata a negoziare con la Pac-12 Conference per il business sui diritti media a partire dal 2024. Gli eventi sportivi, qualcosa che manca su molti servizi di streaming attuali, a causa dei diritti via cavo, verrebbero trasmessi in streaming live agli abbonati Apple TV+.

Attualmente, Apple TV+ offre una raccolta di film e programmi TV originali. Le collaborazioni per i contenuti sportivi in diretta sarebbero un modo per differenziare la piattaforma Apple rispetto alla concorrenza, come Netflix e simili, nessuno dei quali trasmette ad oggi eventi sportivi.

Apple non ha ancora commentato l’assunzione di James DeLorenzo, né qualsiasi altro progetto relativo allo sport per Apple TV+. Non sembra nemmeno che l’eventuale acquisizione di diritti sportivi sia vicina o prossima. Chissà che la pandemia ancora in corso abbia fatto slittare anche questi piani della società.

