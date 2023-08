Dirigente Apple che si occupa di Apple Car nei guai con la SEC USA

Ulrich Kranz – ex CEO di Canoo (startup che si è fatta notare agli per aver lanciato un van elettrico di dimensioni compatte) e dirigente con un ruolo chiave nel team Apple Car – è stato citato in giudizio dalla SEC (Securities and Exchange Commission), l’ente statunitense preposto alla vigilanza della borsa valori per la presunta violazione di norme statunitensi sui titoli, citazione che riguarda anche la sua ex startup.

A riferirlo è Bloomberg, spiegando che sia Ulrich Kranz, ex amministratore delegato di Canoo, sia l’ex direttore finanziario della startup, Paul Balciunas, sono stati citati presso una corte federale di Los Angeles perché avrebbero indicato “irragionevoli proiezioni di profitto”. Kranz è inoltre accusato di inesattezze sulle sue retribuzioni.

Apple ha arruolato Kranz nel 2021. Il dirigente senior in questione ha in passato lavorato per BMW AG (che si occupa di veicoli elettrici); prima di lavorare per Apple, Kranz è stato CEO di Canoo, startup statunitense specializzata in veicoli elettrici e ancora prima ha lavorato per BMW per 30 anni. Stando a quanto riferisce il sito Automobility LA, per BMW ha guidato il team ricerca e sviluppo che ha fatto nascere vetture quali i3 e l’i8.

Canoo ha avuto difficoltà a rimanere a galla dopo che Kranz è passato a Apple ma ha poi siglato accordi per vendere il suo monovolume elettrico in tutta l’Arabia Saudita, ha consegnato alla Kennedy Space Center della NASA tre Crew Transportation Vehicle (CTV) per il trasporto degli astronauti alla rampa di lancio delle missioni lunari Artemis.

Kranz non lavora dal 2021 per Canoo ma l’azione legale della SEC potrebbe alla fine impedirgli di lavorare come dirigente con ovvie conseguenze per il suo posto di lavoro in Apple.

Al progetto Apple Car hanno collaborato e collaborano ingegneri che in precedenza hanno lavorato per Tesla, Rivian Automotive, Waymo, Volvo Car e Mercedes-Benz AG. Su Macitynet trovate tutte le notizie dedicate a Project Titan e Apple Car a partire da questa pagina.