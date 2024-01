Dirigente lascia Apple per diventare CFO di Sonos

Saori Casey, una dirigente di lungo corso in Apple (principale vice di Luca Maestri) ha lasciato la multinazionale di Cupertino per diventare Chief Financial Officer di Sonos, azienda produttrice di smart speaker, sistemi di home sound e speaker wireless, pioniera dell’audio wireless.

Sonos è da molti considerata “la Apple degli speaker”, in virtù di suoi prodotti top di gamma a livello hardware e software, e non meraviglia dunque la scelta di “pescare” tra i dirigenti della Casa di Cupertino.

A riferire la notizia è Bloomberg, spiegando che Saori Casey lascerà Apple per diventare chief financial officer di Sonos a partire dal 22 gennaio, e che occuperà il posto di Eddie Lazarus con quest’ultimo che diventa chief strategy officer (responsabile delle strategie aziendali).

“La profondità e l’ampiezza della sua esperienza in aziende di punta quali Apple e Cisco, la rendono perfettamente adatta per accrescere il nostro slancio e rendere concrete le prospettive che si presentano”, ha dichiarato Patrick Spence, amministratore delegato di Sonos.

Casey rispondeva direttamente a Luca Maestri, direttore finanziario di Apple, e ha lavorato 12 anni per la Mela; in precedenza ha lavorato 15 anni per Cisco. Sonos dovrebbe presentare dispositivi in competizione con AirPods e Apple TV nel corso del 2024.

La storia di Sonos

La storia di Sonos è legata a quella dei quattro fondatori – John MacFarlane, Tom Cullen, Trung Mai e Craig Shelburn, con la visione audace basata su una tecnologia che all’epoca non esisteva. Motivati dalle intuizioni nella prima fase di costruzione di un’attività basata su Internet, concepirono l’idea di portare la musica in tutte le case, in modalità wireless, in più stanze, da computer e da Internet, con suono di alta qualità.

Nel 2002 il problema era l’assenza di tecnologie necessarie per raggiungere tale scopo, problema risolto prima con collegamenti in rete tramite WLAN, superando ostacoli non di poco conto legati agli standard di trasmissione (solo 802.11-b/g all’epoca), realizzando man mano nuovo prototipi e dispositivi sempre più affidabili, fino alla presentazione del bundle di altoparlanti digitali Smart Music al CES di Las Vegas del 2004, e l’anno dopo dell’amplificatore ZP100 e tanti nuovi prodotti negli anni seguenti.

