CES 2024, Tineco lancia Floor One Switch S7 che aspira e lava

Al CES 20245 in corso a Las Vegas c’è spazio anche per la pulizia. Tineco è uno dei brand più in rapida crescita in questo settore e durante la kermesse ha presentato FLOOR ONE SWITCH S7, un dispositivo multifunzionale, che integra diverse funzionalità, trasformando l’aspirapolvere tradizionale in un sistema di pulizia completo, che comprende anche la modalità lavapavimenti.

FLOOR ONE SWITCH S7 si propone con un design distintivo e gli accessori inclusi consentono di affrontare la pulizia della casa in modo completo, potendo anche raggiungere luoghi difficili e nascosti, come gli spazi sotto il divano e gli angoli di porte e finestre.

Tineco FLOOR ONE SWITCH S7 non è solo un aspirapolvere, ma funge anche da strumento efficace per il lavaggio dei pavimenti. Grazie al supporto che lo trasforma in un lavapavimenti completo, questo dispositivo offre una pulizia completa e approfondita per tutta la casa. Il sistema autopulente FlashDry aggiunge un tocco di igiene, con una potenza di riscaldamento fino a 450W che assicura una spazzola asciutta e disinfettata in soli 5 minuti. La testina sottile con uno spessore di soli 0,20 pollici laterali consente di raggiungere più superficie vicino alle pareti.

Questo modello incorpora il sistema PureCyclone a 5 livelli offre un filtraggio della polvere del 99,97% per un’aspirazione potente e duratura. Il sistema SmoothPower aggiunge motricità alle ruote, eliminando il peso della lavapavimenti, mentre la spazzola ZeroTangle riduce al minimo l’aggrovigliamento di peli durante l’aspirazione.

Il FLOOR ONE SWITCH S7 è dotato di un LED classico che illumina il pavimento, rendendo visibili anche i più piccoli detriti. Inoltre, la tecnologia Pouch cell contribuisce ad aumentare la longevità della batteria negli anni, un elemento cruciale per garantire il funzionamento affidabile del prodotto.

Tineco FLOOR ONE SWITCH S7 sarà disponibile sul mercato a partire da marzo al prezzo di 899 euro, acquistabile sia sul sito ufficiale Tineco che su Amazon.

Per tutte le notizie relative al CES 2024 il link da cui partire è direttamente questo.