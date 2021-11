Disney+ propone 12 film Marvel in formato IMAX

La giornata speciale di sconti e promozioni Disney+ Day programmata per il 12 novembre ha già portato l’offerta di un mese del servizio in streaming al prezzo di solamente due euro: tra le iniziative in arrivo anche 13 film Marvel in formato IMAX da salotto, denominato IMAX Expanded Aspect Ratio.

Tradizionalmente i film in formato IMAX sono resi con rapporto 1.43:1 più squadrato, mentre il formato Expanded Aspect Ratio è di 1.90:1, piuttosto simile e vicino al rapporto 16:9 dei televisori da salotto. Gli appassionati e collezionisti di film su Blu-ray conoscono già i formati IMAX per il salotto, impiegati anche per titoli celebri come il Cavaliere Oscuro, Tenet e Mission Impossibile: Fallout, viceversa per i servizi di streaming si tratta di una gradita novità. In questo modo Disney+ punta a distinguere la propria offerta dai concorrenti.

Per gli utenti significa che potranno visionare i 13 film Marvel con barre nere in alto e in basso molto più sottili, lasciando più spazio all’azione: l’area visibile sarà il 26% più alta, quindi con barre nere quasi del tutto rimosse. Questo vale per le scene d’azione riprese con telecamere certificate IMAX: della lista di titoli solo Avengers Infinity War e Endgame sono stati ripresi interamente in questo formato.

Qui di seguito riportiamo la lista dei 13 film Marvel che dal 12 novembre saranno disponibili su Disney+ per la visione in streaming in formato IMAX:

Ant-Man and the Wasp

Avengers: Infinity War

Avengers: Endgame

Black Panther

Black Widow

Captain America: Civil War

Captain Marvel

Doctor Strange

Guardians of the Galaxy 1 & 2

Iron Man

Thor Ragnarok

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings

Per tutti i dettagli sulla promozione di un mese di Disney+ a solamente due euro per il primo mese rimandiamo i lettori a questo articolo di macitynet.

