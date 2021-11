Sicurezza smart Yale, sconti fino al 36% per il Black Friday 2021

L’autunno è arrivato, il Black Friday si sta avvicinando e nel frattempo Yale sta anticipando lo shopping natalizio con una serie di sconti sui prodotti per la sicurezza. In attesa della fiera degli sconti vera e propria, la prima serie di offerte terminerà il 13 novembre ed include una decina di prodotti con sconti che arrivano fino al 36%.

Tra questi trovate i lucchetti che consentono di portare gli effetti personali come biciclette, attrezzature per barbecue e tosaerba all’interno di casottini da giardino e garage e chiudere il cancello del giardino con sistemi ad alta sicurezza: la gamma Yale di lucchetti di sicurezza standard, alta e massima è progettata per proteggere edifici esterni e gli oggetti di valore dai malintenzionati.

Inoltre con la gamma di telecamere per interni ed esterni in promozione, potrete tenere d’occhio la casa e il giardino, anche a distanza. Controllabili con l’app Yale View, le telecamere si integrano infatti con Allarme casa Sync Smart di Yale e sono anche compatibili con i principali assistenti vocali come Amazon Alexa e Google Assistant.

Chi invece intende proteggere denaro, gioielli, elettronica di valore o documenti, l’azienda propone in offerta alcune casseforti da incasso e da pavimento, smart e disponibili in varie forme, dimensioni e livelli di sicurezza, oltre ad essere resistenti ad urti, trapani o attacchi laterali.

Di seguito trovate la lista dei prodotti attualmente in sconto. Come per tutte le altre promozioni del Black Friday vi ricordiamo che spesso si tratta di prodotti disponibili in scorte limitate, quindi quando l’interesse è alto vale la pena non tergiversare troppo per non correre il rischio di ritrovarsi a bocca asciutta.

Lucchetto Yale a U di massima sicurezza per biciclette e moto In offerta a 25,49 – invece di 39,99

sconto 36% – fino al 14 nov 21

Cavo di massima sicurezza YUL3C/14/230/1 Yale per bici e moto, Nero In offerta a 33,49 – invece di 49,99

sconto 33% – fino al 14 nov 21

Lucchetto Yale a U di massima sicurezza per biciclette e moto In offerta a 26,49 – invece di 39,99

sconto 34% – fino al 14 nov 21

YALE Catena con lucchetto Yale per biciclette e moto, Nero In offerta a 47,99 – invece di 69,99

sconto 31% – fino al 14 nov 21

YALE SV-ABFX-B Telecamera da Esterno TVCC, Accessories In offerta a 49,99 – invece di 62,7

sconto 20% – fino al 14 nov 21

Indoor Wi-Fi Camera – Pan & Tilt In offerta a 132,99 – invece di 150

sconto 11% – fino al 14 nov 21

YALE cassaforte motorizzata Massima sicurezza per ufficio, 52 x 35 x 36 cm In offerta a 254,99 – invece di 299,99

sconto 15% – fino al 14 nov 21

