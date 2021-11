Disney+ Day, con la mega offerta il primo mese costa 2 euro

La febbre degli sconti del Black Friday quest’anno contagia anche il servizio streaming Disney+ che annuncia una giornata speciale di offerte Disney+ Day per venerdì 12 novembre, ma anche con un mega sconto che è già stato attivato e di cui è possibile usufruire subito per accedere a tutti i contenuti, film, serie TV e cartoon pagando solamente 2 euro per il primo mese di abbonamento.

L’offerta per avere Disney+ a solamente 2 euro, per la precisione 1,99 euro, è già attiva anche in Italia: si tratta di una occasione imperdibile per chi non ha mai provato Disney+, ma anche per chi è stato abbonato in passato ma non ha rinnovato la sottoscrizione. Il mega sconto, pari a oltre il 75% in meno rispetto al prezzo di listino, rimane valido fino a domenica 14 novembre: al termine del primo mese il prezzo torna a essere quello standard di 8,99 euro al mese oppure leggermente in sconto a 89,90 euro per chi sottoscrive un abbonamento annuale.

A questo si aggiungono diverse altre iniziative e sconti che saranno proposti con Disney+ Day del 12 novembre. Sono in arrivo l’accesso anticipato di 30 minuti prima rispetto all’apertura dei parchi Disney World e Disneyland, nuovi gadget e merchandising dedicati ai marchi Marvel, Pixar e Star Wars, ulteriori sconti per prodotti Disney, in USA la proiezione a sorpresa di film Disney con biglietti a solamente 5 dollari, con corti inediti, poster in regalo e altro.

Nel momento in cui scriviamo non è dato sapere se e quali di queste promozioni saranno disponibili anche in Italia. In ogni caso l’offerta di un mese di abbonamento a Disney+ a solamente 2 € c’è e merita di essere presa in seria considerazione. Ricordiamo che per approfittarne occorre sottoscrivere un abbonamento e che, dopo il primo mese, il prezzo è quello standard di 8,99 €: chi non desidera rimanere abbonato deve ricordarsi di disattivare l’abbonamento prima della scadenza.

