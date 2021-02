Netflix «Per ora niente audio spaziale per AirPods Pro e AirPods Max»

Netflix smentisce di essere al lavoro sul supporto all’audio spaziale per AirPods Pro e AirPods Max (qui la nostra recensione), mettendo di fatto a tacere un rapporto precedente che affermava il contrario, e che addirittura tale supporto sarebbe arrivato in primavera.

Un portavoce di Netflix afferma che al momento la società non sta testando il supporto dell’audio spaziale e non ha intenzione di renderlo pubblico in questo momento. Netflix afferma, invece, che sta testando il supporto multicanale per altoparlanti incorporati, come parte della sua missione di “migliorare” il suo servizio e valutare “nuove esperienze” per gli utenti.

Gli utenti di Netflix e AirPods saranno delusi dalle affermazioni del portavoce della società, riportate da MacRumors, dato che erano in attesa che il gigante dello streaming adottasse la funzione. La pressione su Netflix è addirittura incrementata dal fatto che alcuni dei suoi più grandi concorrenti come Disney Plus, HBO Max e, naturalmente, Apple TV+ , includono già il supporto per l’audio spaziale.

L’audio spaziale, ricordiamo, offre un suono tridimensionale su ‌AirPods Pro‌ e ‌AirPods Max‌. L’audio spaziale delle AirPods e AirPods Max consente di ascoltare suoni sulla falsariga di quelli che è possibile ascoltare nelle sale cinematografiche, rendendo i suoni tridimensionali, offrendo una esperienza immersiva realistica. Grazie al giroscopio e all’accelerometro delle AirPods Max e dell’iPhone o dell’iPad, l’audio spaziale monitora i movimenti della testa dell’utente oltre che del dispositivo, mettemdo i dati a confronto, quindi rimappando il campo sonoro così che rimanga sempre ancorato al dispositivo, anche quando l’utente muove la testa.

