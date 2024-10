Dock Thunderbolt 40 Gbps, 15 porte, prezzo incredibile, solo 65,99€

Pubblicità Su Amazon arriva l’offerta che non si può rifiutare: un Dock Thunderbolt per Mac o Windows a solo 65,99 €, un prezzo mai visto. Stiamo parlando di una periferica Thunderbolt 3 certificata da Intel e prodotta dallo specialista Orico, che è un 15 in uno. In pratica con un solo cavo svolge 15 funzioni differenti grazie ad una raffica di porte 2 porte Thunderbolt 3

2 porte USB-C 3.1

1 porta USB-A da 10 Gbps

2 porte USB-A da 5 Gbps

2 USB-A da 480Mbps

Dispay Port 1.4

Porta RJ45 LAN Gigabit Ethernet

lettore di schede SD/TF

ingresso e uscita audio

S/PDIF OUT Grazie alla connettività a 40 Gbps in pratica ci sono ben poche limitazioni sulla velocità di trasferimento dati ed è ottima anche per il video: visualizza immagini 5k@60Hz su singolo display o su due display 4K@60Hz tramite il connettore Thunderbolt 3. Se avete un MacBook Pro, il dock può anche collegare a margherita fino a 3 dispositivi Thunderbolt 3 (anche se i MacBook con chip M1 possono gestire un solo display a causa delle limitazioni del chip Apple.) La ricarica passante del dock Orico arriva 60 W PD per caricare il tuo laptop e giocare durante la ricarica. Una porta Thunderbolt 3 secondaria fornisce 15 W di potenza per i dispositivi a valle mentre la porta Ethernet supporta una velocità di rete di 1000 Mbit/s. Il Dock Thunderbolt di Orico rappresenta un prodotto molto interessante per un pubblico professionale ma anche per tutti coloro che usando il Mac in casa, vogliono connettere una serie di dispositivi tra i più disparati alla massima velocità possibile occupando una singola porta, in particolare al prezzo cui è proposta oggi. Costerebbe 131,99 €. Il prezzo già di per sè sarebbe “top”, ma con il codice J54L2ZXG la pagate solo 65,99 €, un vero affare. Se non avete un cavo Thunderbolt (non incluso nella confezione), potete comprare questo in sconto di Raviad oppure questo che porta fino a 240 W. Click qui per comprare il dock

Offerte Speciali iPhone 15 Pro 1 TB, memoria da vendere al minimo storico a 1349€ Su Amazon iPhone 15 Pro scende al minimo storico nella versione da 1 TB. Ribasso a 1349 €, risparmio del 24% per una sfida ad iPhone 16 Pro quasi ad armi pari

Each template in our ever growing studio library can be added and moved around within any page effortlessly with one click. Combine them, rearrange them and customize them further as much as you desire. Welcome to the future of building with WordPress.