Disponibile la seconda Public Beta di macOS Catalina e tvOS 13

Dopo la beta per gli sviluppatori, come di consueto sono disponibile anche le tradizionali versioni preliminari per i Public Beta tester di macOS 10.15 Catalina e tvOS 13.

La nuove Public Beta arrivano a un giorno di distanza dall’arrivo delle beta per sviluppatori di iOS 13, iPadOS, macOS 10.15, watchOS 6 e tvOS 13, tutte presentate per la prima volta in occasione della conferenza per sviluppatori (WWDC).

macOS 10.15 Catalina integra nuove funzioni, nuove app e tecnologie di particolare interesse per gli sviluppatori. Con il nuovo sistema operativo, Apple sostituisce iTunes con le sue app di intrattenimento più popolari: Apple Music, Apple Podcasts e l’app Apple TV. La nuova funzione Sidecar consente agli utenti di espandere la Scrivania del Mac usando l’iPad come un secondo monitor oppure come un dispositivo di input ad alta precisione da usare con le app Mac dedicate alla creatività.

Nuove funzioni di sicurezza tengono ancora più al sicuro le informazioni degli utenti, mentre il Controllo vocale permette di controllare completamente il proprio Mac con la voce. Per un approfindimento completo vi rimandiamo al nostro tag specifico con i vari articoli dedicati al nuovo sistema.

tvOS 13 è il sistema operativo che trasforma Apple TV 4K in un dispositivo più semplice e personalizzato per accedere a serie TV, film, musica, foto, giochi e app sullo schermo più grande di casa. tvOS 13 porta su Apple TV 4K una nuova, schermata Home, il supporto multiutente per consentire agli utenti di accedere alla propria selezione di serie TV, film, musica e suggerimenti, il supporto per Apple Arcade, la compatibilità con ancora più controller di gioco, e nuovi salvaschermo in 4K HDR girati nelle profondità marine. Per tutte le novità specifiche vi rimandiamo a questo articolo di approfondimento.

Le beta – lo ricordiamo – sono versioni PRELIMINARI e, in quanto tali il loro funzionamemnto non è garantito. Le nuove funzioni software saranno disponibili in versione definitiva per tutti in autunno come aggiornamenti gratuiti. Se volete rischiare, aiutando Apple a testare i futuri sistemi operativi, a questo indirizzo vi spieghiamo come fare per ottenerle e i requisiti minimi per i vari sistemi. Consigliamo caldamente di fare un backup di tutto prima di procedere: solo in questo modo in caso di malfunzionamenti, sarà possibile tornare indietro.