Disponibile watchOS 11 ecco cosa vi perdete se non lo scaricate

Apple ha rilasciato, assieme ad iOS 18, anche la la versione definitiva di watchOS 11, sistema operativo per gli Apple Watch.

watchOS 11 offre funzioni per Apple Watch che sfruttano la tecnologia i sensori, algoritmi avanzati e un approccio scientifico, per offrire informazioni molto utili su salute e fitness, e un livello di personalizzazione ancora più avanzato.

La nuova app “Parametri vitali” mette in evidenza parametri chiave per la salute e il loro contesto per aiutare l’utente a prendere decisioni quotidiane più informate. La capacità di misurare i carichi di allenamento promette un’esperienza innovativa nel corso degli allenamenti. Gli anelli Attività sono ancora più personalizzabili, la Raccolta smart e il quadrante Foto sfruttano l’intelligenza per offrire un’esperienza ad hoc, Apple Watch e l’app Salute su iPhone e iPad offrono un supporto aggiuntivo per le donne in gravidanza.

Apple Watch si arricchisce di novità come la funzione “Tutto bene”, l’app Traduci e nuove opzioni per il gesto doppio tap, per connettività e praticità maggiori.

Per quali Apple Watch è disponibile?

watchOS 11 è disponibile come aggiornamento software gratuito per Apple Watch Series 6 o modelli successivi abbinati a un iPhone Xs o modelli successivi con iOS 18 (bisogna prima aggiornare l’iPhone).

Di seguito le note di rilascio di Apple:

watchOS 11 offre utili statistiche sulla salute e sulla forma fisica, oltre a un maggiore livello di personalizzazione, funzionalità intelligenti e tanti modi per rimanere in contatto, il tutto sull’orologio più celebre al mondo. Include nuovi strumenti che forniscono dettagli ancora più approfonditi sul tuo stato di salute quotidiano e ti aiuta a comprendere l’effetto dei tuoi allenamenti nel corso del tempo. watchOS 11 utilizza l’apprendimento automatico per aiutarti a creare facilmente il quadrante fotografico perfetto e la raccolta smart diventa ancora più intelligente e utile grazie ai widget suggeriti, a quelli interattivi e alle attività in tempo reale. Per sostenere ancora di più il tuo impegno nel fitness, adesso puoi regolare gli obiettivi degli anelli di Attività in base al giorno della settimana o perfino metterli in pausa per il resto della giornata. watchOS 11 include anche “Tutto bene”, l’app Traduci, nuovi strumenti per accompagnarti durante la gravidanza, notifiche per l’apnea notturna e altro ancora.

Parametri Vitali

• Visualizza le metriche sanitarie misurate durante il riposo notturno, ad esempio la frequenza cardiaca, quella respiratoria, la temperatura del polso, l’ossigeno nel sangue e la durata del sonno, tutto in un unico posto.

• Consulta ciascuna metrica categorizzata in base al tuo intervallo tipico per ottenere dettagli utili sul tuo stato di salute quotidiano, con i valori anomali evidenziati in rosa acceso.

• Ricevi notifiche quando due o più valori sono al di fuori dell’intervallo tipico e rivedi i dati rilevanti per capire meglio come questi cambiamenti potrebbero essere legati ad altri fattori del tuo stile di vita.

Fitness

• Tieni traccia dell’impatto che l’intensità (basata sulle stime dello sforzo) e la durata degli allenamenti hanno sul tuo corpo nel tempo grazie al carico di allenamento.

• Controlla le stime dello sforzo fornite automaticamente dopo aver completato gli allenamenti cardio più comuni, tra cui corsa, bici, nuoto, trekking e altro ancora.

• Visualizza in quale categoria viene classificato il tuo sforzo secondo quattro possibili etichette (Facile, Moderato, Difficile e “Al massimo!”) e modificalo in base alla tua percezione della difficoltà dell’allenamento.

• La distanza viene inclusa come metrica all’interno delle sessioni per un maggior numero di sport nell’app Allenamento, tra cui calcio e football americano, mentre le mappe degli itinerari sono state introdotte in nuovi allenamenti outdoor, come il canottaggio e lo sci di fondo.

• Crea allenamenti personalizzati per le sessioni di nuoto in piscina con supporto per serie e recuperi.

• Visualizza il tempo rimanente nell’intervallo attuale e preparati per quello successivo nella vista degli allenamenti personalizzati.

• Personalizza gli obiettivi degli anelli di Attività in base al giorno della settimana nell’app Attività.

• Metti in pausa gli anelli di Attività per riposare un giorno, una settimana, un mese o per più tempo senza interrompere la serie per le medaglie.

• Personalizza il pannello Riepilogo nell’app Fitness su iPhone con le metriche più importanti per te, come distanza in passi, numero di passi, potenza nella corsa e altro ancora.

Traduci

• Detta qualsiasi frase e Apple Watch la tradurrà automaticamente e la leggerà ad alta voce. La funzionalità supporta 20 lingue.

• Accedi facilmente all’app Traduci grazie al widget nella raccolta smart, che verrà aggiunto automaticamente quando ti trovi in una zona dove si parla una lingua diversa da quella di Apple Watch.

• Visualizza la pronuncia delle lingue straniere in alfabeto latino per facilitare le conversazioni in mandarino (cinese semplificato), giapponese e coreano.

• Scarica le lingue per accedere alla traduzione non in linea quando non disponi di una connessione cellulare o Wi‑Fi (disponibile su Apple Watch Series 9 e Apple Watch Ultra 2).

Marea

• Nella nuova app Marea, consulta i dati sulle maree per oltre 115.000 spiagge e 5000 località per il surf in tutto il mondo, tra cui alta e bassa marea, marea crescente o calante, altezza e direzione.

• Scopri le spiagge vicine a dove ti trovi con mappe dettagliate oppure cerca le spiagge per nome.

• Personalizza il quadrante con complicazioni che mostrano le informazioni sulla marea per la spiaggia più vicina o per la tua località preferita in cui fare surf.

Raccolta smart

• Visualizza le informazioni più pertinenti in ogni momento nella raccolta smart grazie a widget che vengono mostrati e ordinati automaticamente per priorità utilizzando in modo intelligente informazioni come l’ora e la data, la posizione, gli orari di risveglio e di sonno e altro ancora.

• Tieni d’occhio i dati più aggiornati dalle app per monitorare l’avanzamento di un’attività o un evento con le attività in tempo reale.

• Interagisci con un’app direttamente da un widget nella raccolta smart.

Quadranti

• Crea un quadrante fotografico dinamico utilizzando categorie di immagini come Persone, “Animali domestici”, Città o Natura per selezionare in modo intelligente i migliori scatti da iPhone secondo caratteristiche estetiche, composizione ed espressioni facciali.

• Visualizza lo scorrere del tempo con il quadrante Flusso, che utilizza tipografia e colore in modo dinamico per riempirsi gradualmente dal basso verso l’alto con il passare dei secondi.

• Il quadrante Riflessi crea effetti luminosi su una struttura a raggiera metallica che variano in base ai movimenti del polso.

• Personalizza il modo in cui viene mostrata l’ora su Apple Watch scegliendo uno dei nove principali sistemi di scrittura indiani (bengalese, gujarati, gurmukhi, kannada, malayalam, meitei, odia, ol chiki, telugu) e tre nuove lingue (birmano, khmer, urdu) disponibili con determinati quadranti (Astronomia, California, Memoji, Modulare, “Modulare Duo”, “Modulare compatto”, Funzionale, “Ore del mondo” ed “Extra large”).

Notifiche sull’apnea notturna

• Ricevi notifiche di probabile apnea notturna quando i dati sui disturbi della respirazione mostrano segni regolari classificabili da moderati a gravi su un periodo di 30 giorni (disponibile su Apple Watch Series 9 e modelli successivi e Apple Watch Ultra 2).

• Stima il livello delle interruzioni del ritmo respiratorio durante il sonno, classificandolo come elevato o non elevato, grazie alla metrica “Disturbi della respirazione”.

• Dopo aver ricevuto una notifica di apnea notturna, consulta il resoconto che puoi condividere con il personale sanitario per fornire dettagli più approfonditi.

• La funzionalità è pensata per gli utenti a partire dai 18 anni di età che non hanno mai ricevuto una diagnosi di apnea notturna in precedenza.

Altre funzionalità

Avvia una sessione di “Tutto bene” da Messaggi, dai controlli degli allenamenti o dalla raccolta smart per avvisare automaticamente una persona di fiducia quando raggiungi la tua destinazione, allo scadere di un timer o al termine di un allenamento.

Usa Mappe su Apple Watch per visualizzare gli itinerari personalizzati di camminata e trekking scaricati su iPhone e per accedere alle indicazioni passo a passo anche quando non sei in linea.

Visualizza informazioni utili sui biglietti aggiornati in Wallet, come le indicazioni per il parcheggio o gli orari di inizio degli spettacoli.

Scorri in qualsiasi app, come Messaggi, Mail o Meteo, usando il gesto del doppio tap (disponibile su Apple Watch Series 9 e modelli successivi e Apple Watch Ultra 2).

Usa Tap to Cash per inviare denaro semplicemente avvicinando il tuo Apple Watch all’iPhone o all’Apple Watch di qualcuno (disponibile solo negli Stati Uniti su Apple Watch Series 7 e modelli successivi, Apple Watch SE 2ª generazione e tutti i modelli di Apple Watch Ultra).

Visualizza l’età gestazionale attuale e annota i sintomi che si verificano durante la gravidanza in Monitoraggio Ciclo quando registri una gravidanza nell’app Salute su iPhone.

Accedere a controlli aggiuntivi con il telecomando, tra cui volume, alimentazione, Siri hold-to-talk e altro ancora.