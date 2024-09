Scheda CF ThinkPlus 128 GB in offerta a 89 €

Pubblicità

Per i fotografi e i videomaker, ma anche per gli appassionati che dispongono di una fotocamera o una videocamera con slot per schede CF, c’è un’offerta imperdibile su quella di ThinkPlus, disponibile in due tagli di memoria a partire dalla 128 GB a soli 89 €.

Con una velocità di lettura fino a 1.700 MB/s e una velocità di scrittura di 1.200 MB/s, questa scheda garantisce prestazioni elevate per gestire flussi di lavoro ad alta intensità, come la registrazione di video in risoluzione 8K, perfetta per i professionisti che necessitano di una memoria veloce e affidabile per le riprese in alta qualità ma anche per le raffiche nella fotografia, come quella sportiva.

Come dicevamo è disponibile nei tagli da 128 GB e 256 GB, quindi con ampio spazio per archiviare grandi quantità di dati, siano essi video in 4K o 8K, o una corposa serie di fotografie in formato RAW.

Questa scheda è anche progettata per resistere alle condizioni più estreme. Con un intervallo di temperatura di funzionamento che va da -40°C a 80°C, si può usare senza problemi anche nei contesti più difficili, dalle montagne innevate ai deserti roventi. La scheda è anche impermeabile, antiurto e protetta contro la smagnetizzazione e i raggi X, assicurando la protezione dei dati ovunque vi troviate.

È infine compatibile con una vasta gamma di fotocamere di fascia alta tra cui Nikon D6, Z6, Z7 e seguenti, Panasonic S1, S1R, GH6 e versioni successive, nonché Canon EOS 1D, R5, C300, C500 e modelli più recenti.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: vi costa intorno ai 89 €.

Quella in corso è una Offerta di Benvenuto, perciò il super-prezzo è valido soltanto per i nuovi clienti del rivenditore; tutti gli altri possono invece comprarlo al prezzo di listino.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

Le immagini presenti in questo articolo sono state messe a disposizione dall’inserzionista.