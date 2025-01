Anker lancia la più moderna Power Bank del mercato e la mette già in sconto

Pubblicità

Anker è una specialista del mondo delle Power Bank e spesso vi abbiamo indirizzato a prodotti che, senza troppi timori di smentita, abbiamo definito come i migliori al mondo nella loro categoria. Oggi lo stesso possiamo dire della Anker Zolo A1695, appena presentata al CES ma che potete comprare su Amazon ad un prezzo scontato ed interessantissimo: 84,99 euro

Erede della fortunatissima Anker 737, una delle migliori PowerBank di sempre per potenza e flessibilità, la A1695 supera il modello che l’ha preceduta, praticamente in tutto, inclusa la capacità.

Parliamo di una batteria da 25mila mAh (92,5 Whr), quasi il massimo possibile per essere trasportata nella cabina di un aereo (dove vige il limite di 99,9 Whr). Per la sua capacità è in grado di ripristinare interamente l’autonomia di tutti (MacBook Pro 16 escluso) i computer portatili Apple, per non parlare di iPad e iPhone.

Ma le particolarità di questa Power Bank non si fermano qui.

Ha due porte ma anche due cavi integrati. I due cavi sono molto interessanti perché grazie ad essi non è necessario portarsi dietro alcun cavo.

I due cavi sono molto interessanti perché grazie ad essi non è necessario portarsi dietro alcun cavo. L’uscita dalla spina USB-C di ciascuna di essi è infatti di ben 100W; questo rende la batteria capace di scaricare tutta la sua energia in una trentina di minuti.

Uno dei cavi è completamente retrattile ed è lungo circa 70 centimetri, sufficienti per gestire la batteria con molta comodità. Il secondo cavo è più corto (30 centimetri) ed è utile quando di usa la power bank su di una scrivania e ha un sistema di aggancio che funziona come maniglia (sorregge fino a 20 Kg).

La batteria si ricarica molto velocemente perché l’ingresso arriva a ben 100W. La ricarica completa della batteria avviene in soli 30 minuti.

Alla batteria si può collegare anche un altro dispositivo via USB-C e uno USB-A alle due porte integrate nel corpo dell’accessorio.

Molto interessante, infine, il display OLED da cui possiamo apprendere varie informazioni sullo stato della batteria: Watt in ingresso e in uscita, temperatura delle celle e infine cicli di ricarica quindi indicazioni sullo stato di salute.

Questa batteria che non ha al momento rivali, costerebbe 99,99 euro ma in occasione del lancio viene offerta a 84,99 euro, un prezzo che la rende appetibile per tantissimi utilizzi.

