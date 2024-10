Disponibili aggiornamenti a macOS Sonoma 14.7.1 e macOS Ventura 13.7.1

Pubblicità

Oltre alll’aggiornamento a macOS 15.1 Sequoia, Apple ha rilasciato anche macOS Sonoma 14.7.1 (importante aggiornamento di macOS Sonoma, sistema operativo per Mac presentato lo scorso anno) e macOS Ventura 13.7.1, update per chi non vuole/non può passare al nuovo sistema operativo.

macOS Sonoma‌ 14.7.1 arriva a circa tre mesi dal rilasciato dell’update a macOS 14.6 e Apple riferisce genericamente della soluzione a bug minori emigliorie relative alla sicurezza (circa 50 diverrse potenziali problematiche) ed è pertanto bene installarlo prima possibile.

Come scaricare l’aggiornamento di macOS Sonoma o macOS Ventura.



Se non volete ancora installare macOS Sequoia potete ottenere gli update di Sonoma aprendo Impostazioni di Sistema > Generali > Aggiornamento software: da qui è possibile installare il nuovo macOS Sequoia, oppure aggiornare semplicemente l’attuale sistema selezionando quelli proposti nella sezione “Alternative disponibili”.