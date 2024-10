iMac con chip M4 supporta due display esterni o un display esterno 8K a 120Hz

Pubblicità

L’iMac con chip M4 supporta un monitor esterno con risoluzione fino a 8K a 120Hz, oppure fino a due monitor esterni con risoluzione fino a 6K a 60Hz.

Lo fa notare il sito statunitense Macrumors evidenziando quanto possibile già dal modello con CPU 10 core e GPU 6 core, una interessante possibilità per una macchina entry level giacché altri Mac con chip Apple Silicon quali MacBook Air, il MacBook Pro base e precedenti modelli di iMac offrono il supporto a un solo monitor esterno.

Eccezioni sono il MacBook Air da 14″ e i MacBook Pro con chip M3, che supportano fino a due display esterni ma solo quando con lo schermo del portatile chiuso. Altra eccezione è il Mac mini che supporta simul­taneamente fino a due display: un monitor con risoluzione fino a 6K a 60Hz collegato via Thunderbolt e un monitor con risoluzione fino a 5K a 60Hz collegato via Thunderbolt o con risoluzione 4K a 60Hz collegato via HDMI.

Esistono in commercio adattatori Displaylink che consentono di collega due schermi HDMI 4K utilizzando una sola porta sui Mac M1 o M2, ma l’iMac M4 con CPU 10-core offre questa possibilità senza nessun adattatore, una miglioria attesa da molti utenti.

Il supporto a monitor multipli è sempre stato tipicamente riservato a modelli top di gamma, a partire dai MacBook Pro con chip M1 Pro e M1 Max.

Apple dovrebbe ora annunciare i MacBook Pro con chip M4 da 14″ e 16″ con chip CPU 10-core e già circolano indiscrezioni secondo le quali queste macchine supporteranno due display aggiuntivi, anche quando lo schermo del portatile è aperto. Dal prossimo anno i chip M4 dovrebbero arrivare sui MacBook Air, e le configurazioni con chip 10-core offrire analogo supporto a monitor multipli.

Nel momento in cui scriviamo iMac con M4 può essere già ordinato. Le consegne inizieranno venerdì 8 novembre, quando sarà disponibile anche negli Apple Store e presso i Rivenditori Autorizzati Apple.