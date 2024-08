Sony WF-C510 sono gli auricolari più piccoli di sempre

Pubblicità

Ad oggi (27 agosto) i nuovi Sony WF-C510 sono gli auricolari wireless di tipo chiuso in assoluto più piccoli in termini di volume. ​È quel che dichiara l’azienda nel presentare l’aggiornamento di un paio di auricolari, i WF-C500, che per qualità si erano conquistati un posto nella nostra lista dei migliori.

La rivoluzione nella forma

Dietro il laborioso lavoro di miniaturizzazione c’è un intenso e approfondito studio sulla conformazione dei padiglioni auricolari che dura dal 1982, ovvero quando Sony attraverso il lancio delle sue prime cuffie intrauricolari avviò un progetto di ricerca sulla morfologia dell’orecchio tramite cui ancora oggi raccoglie dati utili (anche) per valutare la sensibilità auricolare delle diverse tipologie di orecchie.

Il risultato odierno è un auricolare come dicevamo piccolissimo e caratterizzato da una forma modellata sull’orecchio tale da promettere una elevata comodità quando vengono indossati (per la maggior parte delle persone, specifica Sony) e una vestibilità stabile anche per chi ha orecchie di dimensioni minute.

Nel realizzarle Sony ha tenuto conto anche dell’impatto ambientale, così che parte dell’involucro è realizzato con plastica riciclata, mentre gli imballaggi sono totalmente privi di plastica.

Specifiche tecniche e funzionalità

Essendo molto piccoli è stato ingrandito il pulsante piatto in modo da mantenere alta la facilità di utilizzo degli auricolari. Anche la custodia ha ricevuto una piccola miglioria che ha portato al rimpicciolimento generale delle sue dimensioni, con una forma cilindrica compatta e più facile da tenere in tasca.

Nonostante questo l’autonomia è ancora molto alta, grazie anche alle tecnologie di ultima generazione in fatto di risparmio energetico. La scheda tecnica dichiara 11 ore di ascolto continuato con una sola carica, e per prolungarla al volo bastano solo 5 minuti di ricarica per ottenerne altri 60 di utilizzo.

E la custodia, come altre, ha una sua batteria che consente di ricaricare gli auricolari quando non vengono indossati, sicché l’autonomia complessiva è di 22 ore con tutte le funzioni disabilitate.

E a proposito di funzioni, ecco tutto quello che si ha a disposizione coi nuovi Sony WF-C510:

Ambient Sound , ovvero la modalità che permette di ascoltare i rumori ambientali contemporaneamente alla musica in riproduzione;

, ovvero la modalità che permette di ascoltare i rumori ambientali contemporaneamente alla musica in riproduzione; Voice Focus , funzione che permette di ridurre il rumore ambientale captando in maniera migliore la voce della persona che sta di fronte al portatore degli auricolari;

, funzione che permette di ridurre il rumore ambientale captando in maniera migliore la voce della persona che sta di fronte al portatore degli auricolari; Connessione Multipoint , per collegare fino a due dispositivi contemporeanamente e passare da uno all’altro in maniera automatica e intuitiva;

, per collegare fino a due dispositivi contemporeanamente e passare da uno all’altro in maniera automatica e intuitiva; Tecnologia 360 Reality Audio , per una migliore immersività data da una stereofonia ancora più completa;

, per una migliore immersività data da una stereofonia ancora più completa; Tecnologia DSEE (Digital Sound Enhancement Engine) che migliora la qualità audio;

(Digital Sound Enhancement Engine) che migliora la qualità audio; Spotify Tap, funzione per far partire le proprie tracce preferite con pochi tocchi.

Tra le altre cose segnaliamo la certificazione IPX4 che promette una elevata resistenza a pioggerellina e sudore, e la possibilità di estrarre dalla custodia anche un solo auricolare e usarlo in maniera indipendente.

Per la personalizzazione delle varie funzioni fate sempre riferimento alla solita app Sony | Headphones Connect per iPhone e Android.

Dove comprare

I nuovi Sony WF-C510 sono disponibili in quattro colorazioni – nero, bianco, blu e giallo – e costano 59,90 €. Si comprano anche su Amazon.