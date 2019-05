Dropbox raddoppia lo spazio per i piani in abbonamento ma il prezzo sale

Dropbox raddoppia lo spazio di storage ora a disposizione per il piano “Plus”, passando da 1TB a 2TB, integrando le funzioni Smart Sync (memorizzazione di file non utilizzati nel cloud) e Rewind (recupero delle versioni precedenti) ma il prezzo aumenta di 2 euro e passa a 11,99 euro/mese o 119,88 euro/anno (per un risparmio di 24 euro).

L’azienda specializzata in file hosting ha anche aumentato lo spazio disponibile con l’offerta Professional che include tutte le funzioni del piano “Plus”, 3TB di spazio e una nuova funzione “Filigrana documento”.

I piani Business passano da 3TB a 5TB e le funzionalità dir recupero dei file e dell’account passano da 120 a 180 giorni. Il cambiamento di prezzi è già in atto per i nuovi utenti Dropbox Plus; gli utenti che hanno acquistato piani in precedenza, avranno il nuovo spazio e le nuove funzionalità senza ulteriori spese fino alla scadenza dell’abbonamento (in seguito saranno applicati i nuovi prezzi).

A luglio dello scorso anno Dropbox aveva aumentato lo spazio di storage a disposizione per gli utenti Professional passando a 1TB a 2TB e per gli utenti Dropbox Business da 2Tb a 3TB, senza costi aggiuntivi. Questa volta gli utenti Plus sono stati meno fortunati, anche se a onor del vero sono almeno quattro anni che il servizio non aumentava i prezzi.

Rispetto a servizi concorrenti, Dropbox ha un modello di business basato unicamente sugli introiti che arrivano dagli abbonamenti ma ora l’aumento dei prezzi rende più competitiva la concorrenza. Il servizio Google One offre 15GB gratis, oppure 100GB per 1,99€/mese o 200 GB per 2,99€/mese. Lo spazio di archiviazione di 2TB è offerto a 9,99€/mese e sono disponibili le opzioni 10TB (99,99€/mese) e 20TB (199,99€/mese).

Apple offre piani di archiviazione con iCloud per un totale di 50 GB (0,99 euro al mese), 200 GB (2,99 euro/mese) o 2 TB (9,99 euro al mese).