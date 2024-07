Sito-museo dedicato a Winamp rivela i segreti nascosti nel player multimediale

Jordan Eldredg è un ingegnere che lavora per Meta ed è appassionato di Winamp (un tempo notissimo software di riproduzione multimediale), player rilasciato la prima volta nel 1997 come freeware e che aveva tra le peculiarità quella di consentire a terzi la personalizzazione grafica, utilizzando delle “skin” reperibili sul web.

Da gennaio 2021 Eldredg ha iniziato a raccogliere file per un sito-museo dedicato alle skin di Winamp, catalogano un numero elevatissimo di file per che consentono di modificare l’aspetto del programma. Nella sua esplorazione si è imbattuto in file indicati come skin per Winamp ma che risultano essere corrotti quando si cerca di scompattarli (i file-skin di Winamp non sono altro che file ZIP con all’interno vari file).

Eldredg ha deciso di indagare sulle skin che risultano corrotte, individuando all’interno di queste di tutto di più: riferimenti a un regalo che un papà aveva acquistato per il figlio di due anni e mezzo, la password dell’account mail di un utente, una biografia segreta di Chet Baker, misteriosi brani audio da ascoltare al contrario, un file worm.exe che si è rivelato essere un gioco, tutta una serie di immagini e file di vario tipo, 56 skin sconosciute che erano a loro volta nascoste in altre skin Winamp.

A questo indirizzo la storia di come il collezionista di skin è riuscito a scompattare i file che risultano corrotti, la spiegazione ad alcuni degli elementi (immagini, suoni, testi) individuate nelle skin.

Welcome to the strange world of Winamp skins, where everything from rentable bowling pin mascots, backwards audio files, and worm.exe's abound.@captbaritone recently made a fascinating writeup on this piece of internet history.

Winamp skins are actually just zip files. Over… pic.twitter.com/EW2cfVUL5Z

— LaurieWired (@lauriewired) July 25, 2024